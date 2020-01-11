Творець World of Tanks зібрався в Держдуму Росії

Директор з продукту комп'ютерної гри World of Tanks компанії Wargaming.net В'ячеслав Макаров хоче балотуватися в нелегітимну Державну думу Росії на виборах 2021 року.

Як пише "Комменрсант", для цього він планує створити "Партію прямої демократії" і почати її політичне просування на регіональних виборах 2020 року. Установчий з'їзд політсили запланований на 5 березня.

За словами Макарова, особливістю партії стане мобільний додаток, заснований на технології Blockchain, через який буде здійснюватися голосування членів руху. На створення електронної платформи він має намір витратити $1 млн. У партію спочатку запросять розробників провідних регіональних IT-компаній.

В'ячеслав Макаров

Відзначимо, що розробник і власник гри World of Tanks – білоруська IT-компанія Wargaming.Net, яка зареєстрована на Кіпрі. Там же розташована її штаб-квартира. Офіси компанії знаходяться в Росії, Білорусі, Україні, Німеччині, США, Великобританії, Данії, Фінляндії та Австралії. Власником компанії є громадянин Білорусі Віктор Кислий. У 2016 році агентство Bloomberg оцінило Wargaming.net в $ 1,5 млрд.

Як повідомляв OBOZREVATEL, головний редактор ФОРУМу.мск. Анатолій Баранов припустив, що президент Росії Володимир Путін може піти з посади в результаті дострокових виборів так само, як і він сам отримав владу свого часу.

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