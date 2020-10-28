У Росії є дуже погане правило, успадковане від Совка, – не виділяйся! Його з дитячого саду втовкмачували в голови нашим батькам, а подальші життєві інститути – школа, піонерія, вуз, комсомол, армія, завод, партія – тільки посилювали уніфікацію.

Покоління змінювали покоління, і ось вже нинішнім дітям втовкмачують в голови це універсальне правило.

"Ти що, найрозумніший ?!" – до*бувається чергова училка в школі до відмінника, який посмів висловити альтернативну думку з суспільного питання або не погодитися з радянської трактуванням класичного твору. "Ви що тут, найкрасивіші?!" – до * бувається черговий гопник до хлопця з пірсингом в губі і до дівчини з блакитним волоссям.

Виділятися не можна, а то отримаєш моральних або фізичних п * здюлей. У підсумку вся Росія живе так, як ніби це гігантські Набережні Челни середини 90-х: всі ходять в штанях з лампасами, опустивши голову.

Причому не дуже зрозуміло, як це поєднується з природним прагненням російської людини ви*бнутися в інстаграме, тіктоке і на всяких телешоу. Так само як і з народною любов'ю росіян до селебріті-фріків, від Моїсеєва і Шури до якогось Елджея або Моргенштерна. Причому це стосується не тільки зовнішності. Чому школяреві не можна бути "найрозумнішим", а знавцеві "Що? Де? Коли?" можна, можливо?

Тобто виділятися дозволено, тільки якщо ти знаменитий? Або як це взагалі працює?

У місті Єйську Краснодарського краю вчителька поставила 10-класснику трояк за те, що той посмів висловити свою думку в творі. "Твоєї думки ніхто не питав. Її дуже багато!" – так вона прокоментувала роботу.

Ох * еть ... Може, я чогось не розумію, але хіба твори не для цього потрібні? Ну якщо немає, давайте їх тоді скасуємо просто і замінимо на тести, як в ЄДІ.

Питання: "Яка пора року є найбільш ефективною?"

Варіанти відповідей:

A) Зима

B) Весна

C) Літо

D) Осінь

Правильна відповідь – D, осінь, тому що восени у Путіна день народження.

Смішно спостерігати, як совкових преподов корёжіт, коли хтось із учнів висловлює свою думку навіть по такій незначній питання, як ставлення до пори року. Але якщо усвідомити, що ці упирі протягом 10 років намагаються зліпити з дітей, смішного стає мало.

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