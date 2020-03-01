Головна Новини
1 березня • оновлено в 21:24
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Блоги - Новини Росії

Олександр Кушнарь
Олександр Кушнарь
Головний редактор Newsader Всі статті автора

Турция разрывает в клочья войска режимов Асада и России

141.1т
Читати матеріал російською

В результате изучения множества источников предварительно могу сказать следующее: Турция в последние дни разрывает в клочья войска режимов Асада, России и Ирана. Только за последние сутки их потери в Идлибе и Алеппо идут на сотни человек и десятки единиц военной техники.

Анкара задействует артиллерию и ВВС (по большей части – пока только дроны). Госсекретарь США заявил о рассмотрении Белым домом вариантов оказания помощи Анкаре. По своему личному опыту знаю, что такими заявлениями американцы просто так не бросаются. Кремль жестоко просчитался, рассчитывая, что Эрдоган отступит после нанесения вероломных ударов россиян по туркам.

Три дня после начала полномасштабной операции Турции в Сирии. Войска Асада смяты и уничтожены, теряя ежедневно сотни солдат и единиц техники. Российской авиации больше не видно и не слышно: ПЗРК (пока только обычные ПЗРК – не полноценные средства ПВО) делают свое дело. Сирийская оппозиция к утру воскресенья заняла почти 30 городов, которые еще недавно находились под контролем официального Дамаска. Круглые сутки работают турецкие дроны и тяжелая артиллерия – при том, что Турция еще не ввела в действие ни один из своих истребителей F-16, коих у нее 250 единиц. Атакованы важные военные объекты Асада в Алеппо – аэропорт и завод по производству бочковых бомб, которые годами сбрасывались на головы мирных жителей. Российский корреспондент с мест событий сообщает о том, что турки бьют по любой движущейся цели днями и ночами, не жалея средств на дорогостоящие ракеты, запускаемые с беспилотников.

На протяжении многих лет асадиты привыкли к тому, что все задачи решают за них российские самолеты. Теперь армия Асада потеряла это преимущество. Зато его получили сирийские оппозиционеры. Прогноз американских наблюдателей: при сохрании таких темпов в самое ближайшее время асадиты побегут с поля боя, поскольку у них попросту не останется людских ресурсов и техники, а из подкрепления – только подростки.

В Турции россиянам обещали месть за вероломную атаку – что ж, турки держат слово. Российские СМИ молчат: лихорадочно соображают, в каком свете подать унизительное поражение, которое Анкара наносит Москве и союзным ей режимам в Дамаске и Тегеране.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Олександр Кушнарь Олександр Кушнарь
Тема
Конфлікт в Сирії
Особи
Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Росія
Тег
війна
Джерело
Джерело: Facebook Александра Кушнаря
Поділитися у Facebook
285
Коментарі
79
158
Смішно
589
Цікаво
18
Сумно
37
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Жарить паРРашный скот - богоугодное дело! Аллах одобряет! (с)
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Кумченко Сергей
Кумченко Сергей
ты смотри, монголоид, после моего поста тебя зачитали. прям до дыр)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Афанасьев Алексей
Афанасьев Алексей
Турецкую аомию не боятся ни в Сирии ни в Ливии. Российская авиация не имеет потерь и продолжает утюжить бармалеев. Ни армия Хафтара в Ливии, ни сирийцы, иранцы и Хезбалла не остановились. Турки несут потери каждый день . И вынуждены вписываться, потому что сирийские бан.деры заканчиваются
Показать комментарий полностью
Ответить
4
7
Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Афанасьев Алексей, А пока что, османы хакнули четыре аэродрома. Два в щебень и два вывели из строя на длительное время. А как тебе вчерашняя охота на куропаток ? ))) Дроны фигачили бронетехнику десятками. Любо- дорого смотреть ))))
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Афанасьев Алексей, та ты сЁ, Лёлёша! Мы кадры вашей "пАбеды" видим тысячами. Чем ответишь, бычок росейский?
Показать комментарий полностью
Ответить
6
0

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги