Турция разрывает в клочья войска режимов Асада и России

В результате изучения множества источников предварительно могу сказать следующее: Турция в последние дни разрывает в клочья войска режимов Асада, России и Ирана. Только за последние сутки их потери в Идлибе и Алеппо идут на сотни человек и десятки единиц военной техники.

Анкара задействует артиллерию и ВВС (по большей части – пока только дроны). Госсекретарь США заявил о рассмотрении Белым домом вариантов оказания помощи Анкаре. По своему личному опыту знаю, что такими заявлениями американцы просто так не бросаются. Кремль жестоко просчитался, рассчитывая, что Эрдоган отступит после нанесения вероломных ударов россиян по туркам.

Три дня после начала полномасштабной операции Турции в Сирии. Войска Асада смяты и уничтожены, теряя ежедневно сотни солдат и единиц техники. Российской авиации больше не видно и не слышно: ПЗРК (пока только обычные ПЗРК – не полноценные средства ПВО) делают свое дело. Сирийская оппозиция к утру воскресенья заняла почти 30 городов, которые еще недавно находились под контролем официального Дамаска. Круглые сутки работают турецкие дроны и тяжелая артиллерия – при том, что Турция еще не ввела в действие ни один из своих истребителей F-16, коих у нее 250 единиц. Атакованы важные военные объекты Асада в Алеппо – аэропорт и завод по производству бочковых бомб, которые годами сбрасывались на головы мирных жителей. Российский корреспондент с мест событий сообщает о том, что турки бьют по любой движущейся цели днями и ночами, не жалея средств на дорогостоящие ракеты, запускаемые с беспилотников.

На протяжении многих лет асадиты привыкли к тому, что все задачи решают за них российские самолеты. Теперь армия Асада потеряла это преимущество. Зато его получили сирийские оппозиционеры. Прогноз американских наблюдателей: при сохрании таких темпов в самое ближайшее время асадиты побегут с поля боя, поскольку у них попросту не останется людских ресурсов и техники, а из подкрепления – только подростки.

В Турции россиянам обещали месть за вероломную атаку – что ж, турки держат слово. Российские СМИ молчат: лихорадочно соображают, в каком свете подать унизительное поражение, которое Анкара наносит Москве и союзным ей режимам в Дамаске и Тегеране.

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