Американский эксперт по Ближнему Востоку Чарльз Листер заявил, что "турки уничтожили ряд произведенных в России систем ПВО Асада в Идлибе", и обратил внимание на аналитику NVD – независимой экспертизы по Ближнему Востоку. В сообщении группы сказано, что турки, несомненно, активно применяют глушение против "Панцирей С-1". По их мнению, это единственный логичный вывод, поскольку, подчеркивается в сообщении, радиолокационная/поражающая дальность "Панциря" превышает поражающую дальность ракеты MAM-L турецкого дрона Bayraktar TB2. Благодаря Bayraktar режим Асада потерял за неделю два "Панциря", а всего за этот период – 8 комплексов ПВО.

Из этого Листер делает вывод, что в качестве "глушилки" турки используют систему KORAL. Аналитик считает, она же ответственна за исчезновение из сирийского неба российских Су-35: этот инструмент "ослепляет" их. Операторы ПВО и летчики попросту не видят целей на мониторах.

В свою очередь сам я сопоставляю эти данные с той информацией, которую я получил от своего сирийского источника около недели назад. Ссылаясь на высокопоставленный источник в сирийских повстанческих группах, собеседник сказал мне, что турки применили систему радиоэлектронного подавления против российской авиации.

Наконец, эти предположения подтверждаются тем, о чем говорят все независимые наблюдатели: сразу после полномасштабного вступления Турции в войну российские военные самолеты резко сократили активность в Сирии, сократив до минимума вылеты, а режим Асада за неделю потерял уже три боевых самолета.

Война в Сирии

P.S. Радиоперехваты показывают, что глава асадовского спецподразделения "Тигры" – главной ударной силы режима – получил серьезное ранение в ходе боестолкновений с сирийскими повстанцами и турками, а затем был госпитализирован. Похоже, турки многое знают о том, что происходит в стане противника. Больше, чем мы можем себе представить.

БУМ! Есть видео уничтожения второго за неделю комплекса "Панцирь С-1" российского производства. Это удар не просто по "передовому" ПВО Москвы, а по всей российской оборонной промышленности, особенно с учетом недавних аналогичных израильских видео ликвидации "Панцирей". Причина их неэффективности – либо технологическая несостоятельность российской инженерии, либо высокое качество инженерии турецкой (по данным Daily Sabah, Турция, вероятно, активно применяет средства разведки и радиоэлектронного подавления, а также специальные "умные" боеприпасы, против которых российские ПВО бессильны). Любой из этих вариантов – это подрыв репутации России как производителя передовых средств для борьбы с воздушными целями.

Зато Турция продемонстрировала принципиально новую концепцию войны в действии – войны беспилотных машин, которые переломили ход боевых действий в считанные дни. Для Анкары это еще и удачная возможность выйти на международный рынок боевых дронов. Но это также и демонстрация того, что турецкое правительство способно вести современную высокотехнологичную точечную войну. Турецкие кадры ударов исключительно по военной технике разительно контрастируют с кадрами неизбирательных российских бомбардировок целых жилых кварталов. В одном случае – нейтрализация противника, в другом – массовая гибель детей. Недаром уже даже неповоротливая комиссия ООН – на пятый год интервенции Кремля – наконец, признала, что Москва совершает военные преступления путем "поквадратных бомбардировок".

Это разные подходы к пониманию ценности человеческой жизни, экономики войны, гуманитарных вопросов, технологии боевых действий. Разумеется, турки – не святые (вспомним пытки и бессудные казни с их стороны, что, опять же, признала комиссия ООН), турецкая экономика сравнительно небогата, несколько десятков турецких дронов – при всей результативности – способны дать лишь ограниченный эффект в сирийской войне, а Анкара, как считается, все-таки несколько завышает потери противника (возможно, нет – этот момент нуждается в проверке).

Тем не менее, даже с такими не слишком высокими "вводными данными" Анкара показывает, что в военном плане действительно находится в высшей военной лиге. Недаром даже США, весьма придирчивые к оборонным стандартам, доверили Турции программу F-35 (из которой, впрочем, затем ее исключили по причине совершенно нелогичной сделки турков с РФ по С-400). Турция – это эффективная "немецкая" дисциплина, пусть и по-восточному жестокая, а Россия – это по-прежнему образчик отбившегося от европейской семьи хулигана-непрофессионала, воюющего по лекалам Второй мировой, за память о которой россияне с таким остервенением продолжают цепляться, вплоть до вписывания в Конституцию формулировок про "защитников Отечества".

То, что происходит сейчас в Сирии – это столкновение даже не армий, а разных типов мышления. Примечательно, что исход этого столкновения мы можем наблюдать благодаря тому, что политическая ментальность турков находится на том же уровне, что и российская, а вот технологически турки соответствуют скорее современным западным странам. Проще говоря, в отличие от того же Вашингтона – несравненно более мощного в военном плане – у Анкары есть политическая воля бросать вызов (пусть и не прямой) тем, кто занимается аннексиями и ядерным шантажом.

Если бы не этот специфический турецкий фактор, то прокси-боев между страной-членом НАТО и Россией никогда бы состоялось бы, нынешняя отсталость Москвы в военном вопросе никогда не была бы проявлена столь очевидно, а неоспоренные практикой мифы о "фантастическом прогрессе" военной машины Путина так и продолжали бы дублироваться некомпетентными в этом смысле западными журналистами.

Видео удара по "Панцирю" – здесь:

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