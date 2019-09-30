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30 вересня • оновлено в 20:49
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"Тупе пискляве чмо": в Росії публічно принизили Путіна. Фотофакт

2.2т Читати матеріал російською

У Санкт-Петербурзі (Росія) вандал залишив на огорожі Михайлівського палацу, в якому розміщений Російський музей, образливі написи про президента Володимира Путіна і ФСБ.

Підтверджувальні фото опублікував у Twitter користувач під ніком Двуглавый Кургинян (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Народна слава переслідує Путіна навіть на паркані Російського музею в Санкт-Петербурзі", – прокоментував він.

Так, на огорожі білою фарбою написали "Путінтупе пискляве чмо" та "ФСБ тупі шавки на під..."

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У Росії публічно принизили Путіна

У Росії публічно принизили Путіна

Twitter Двуглавого Кургиняна

У Росії публічно принизили Путіна

У Росії публічно принизили Путіна

Twitter Двуглавого Кургиняна

Як уточнює "Русский монитор", на "місце злочину" примчала поліція, яка завела кримінальну справу за ст. 214 КК РФ (вандалізм), але найімовірніше, що в результаті кримінальну справу перекваліфікують на ст. 319 КК РФ (образа влади).

Незабаром автора заарештували. Ним виявився 42-річний місцевий житель Ігор Соколов, який відмовився пояснювати мотиви свого вчинку.

У Петербурзі залишили образливий напис про Путіна

У Петербурзі залишили образливий напис про Путіна

Фонтанка

Примітно, що росЗМІ опублікували фото написів тільки у відредагованому вигляді, побоюючись санкцій. У соцмережах же фото показали без ретуші.

У Росії публічно принизили Путіна

У Росії публічно принизили Путіна

russian.rt.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше охоронець Росгвардії побив промоутера, який роздавав листівки, нецензурно висловившись про поліцейських і президента Володимира Путіна.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія Санкт-Петербург
Тег
Новини Росії
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