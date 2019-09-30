"Тупе пискляве чмо": в Росії публічно принизили Путіна. Фотофакт

У Санкт-Петербурзі (Росія) вандал залишив на огорожі Михайлівського палацу, в якому розміщений Російський музей, образливі написи про президента Володимира Путіна і ФСБ.

Підтверджувальні фото опублікував у Twitter користувач під ніком Двуглавый Кургинян (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Народна слава переслідує Путіна навіть на паркані Російського музею в Санкт-Петербурзі", – прокоментував він.

Так, на огорожі білою фарбою написали "Путін – тупе пискляве чмо" та "ФСБ тупі шавки на під..."

У Росії публічно принизили Путіна Twitter Двуглавого Кургиняна

У Росії публічно принизили Путіна Twitter Двуглавого Кургиняна

Як уточнює "Русский монитор", на "місце злочину" примчала поліція, яка завела кримінальну справу за ст. 214 КК РФ (вандалізм), але найімовірніше, що в результаті кримінальну справу перекваліфікують на ст. 319 КК РФ (образа влади).

Незабаром автора заарештували. Ним виявився 42-річний місцевий житель Ігор Соколов, який відмовився пояснювати мотиви свого вчинку.

У Петербурзі залишили образливий напис про Путіна Фонтанка

Примітно, що росЗМІ опублікували фото написів тільки у відредагованому вигляді, побоюючись санкцій. У соцмережах же фото показали без ретуші.

У Росії публічно принизили Путіна russian.rt.com

Слава народна переслідує Путіна навіть на паркані Російського музею в Санкт-Петербурзі ... pic.twitter.com/f4OJSa0xjx - Двоголовий Кургінян © (@tyndagood) September 30, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше охоронець Росгвардії побив промоутера, який роздавав листівки, нецензурно висловившись про поліцейських і президента Володимира Путіна.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.