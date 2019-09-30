"Тупе пискляве чмо": в Росії публічно принизили Путіна. Фотофакт

У Санкт-Петербурзі (Росія) вандал залишив на огорожі Михайлівського палацу, в якому розміщений Російський музей, образливі написи про президента Володимира Путіна і ФСБ.
Підтверджувальні фото опублікував у Twitter користувач під ніком Двуглавый Кургинян (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Народна слава переслідує Путіна навіть на паркані Російського музею в Санкт-Петербурзі", – прокоментував він.
Так, на огорожі білою фарбою написали "Путін – тупе пискляве чмо" та "ФСБ тупі шавки на під..."
У Росії публічно принизили Путіна
Twitter Двуглавого Кургиняна
У Росії публічно принизили Путіна
Twitter Двуглавого Кургиняна
Як уточнює "Русский монитор", на "місце злочину" примчала поліція, яка завела кримінальну справу за ст. 214 КК РФ (вандалізм), але найімовірніше, що в результаті кримінальну справу перекваліфікують на ст. 319 КК РФ (образа влади).
Незабаром автора заарештували. Ним виявився 42-річний місцевий житель Ігор Соколов, який відмовився пояснювати мотиви свого вчинку.
У Петербурзі залишили образливий напис про Путіна
Фонтанка
Примітно, що росЗМІ опублікували фото написів тільки у відредагованому вигляді, побоюючись санкцій. У соцмережах же фото показали без ретуші.
У Росії публічно принизили Путіна
russian.rt.com
Слава народна переслідує Путіна навіть на паркані Російського музею в Санкт-Петербурзі ... pic.twitter.com/f4OJSa0xjx- Двоголовий Кургінян © (@tyndagood) September 30, 2019
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше охоронець Росгвардії побив промоутера, який роздавав листівки, нецензурно висловившись про поліцейських і президента Володимира Путіна.
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