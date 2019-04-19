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"Цирк шапіто!" У Росії спливли жовчю через дебати Зеленського і Порошенка

21.3тЧитати матеріал російською

На НСК "Олімпійський" відбулися дебати між кандидатами в президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, що викликало бурхливу реакцію в Росії.

Політики з РФ одразу почали сипати коментарями в дусі російської пропаганди. Зокрема, позицією поділилися в Держдумі РФ.

Так, член комітету з міжнародних справ Олена Паніна заявила, що дебати не були змагальними, передають "РИА Новости".

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"Цирк шапіто!" У Росії спливли жовчю через дебати Зеленського і Порошенка
"Цирк шапіто!" У Росії спливли жовчю через дебати Зеленського і Порошенка

"Дебатів кандидатів у президенти як таких не відбулося, незважаючи на яскравість і напруженість дії, яка там відбувалася. Бо зазвичай, коли відбуваються такі дебати в світовій практиці, європейській зокрема, змагаються програми кандидатів у президенти. Тут це не прозвучало, програм не прозвучало, тому змагальності не було", – запевнила Паніна.

Прокоментував зустріч на "Олімпійському" і глава анексованого Криму Сергій Аксьонов.

"Щастя для кримчан, що ми в цьому соромиську, виставі не беремо жодної участі. Відвів наш господь, наш президент і Росія, що ми на батьківщині перебуваємо. Це безкоштовний цирк, жодної відповіді жоден кандидат не дав на жодне питання. Шкода громадян України, що не видно перспективи і просвіту, і шкода, що між нашими країнами такі відносини", – висловився він.

"Ну що тут сказати. Бідна, бідна Україна. Дебати абсолютно порожні і ні про що. Чому Україні так погано, не розуміє ні один, ні інший. Що буде по-іншому робити Порошенко в разі перемоги – ні слова. Що буде робити інакше в разі перемоги Зеленський – теж із розряду демагогії, за великим рахунком", – сплив жовчю у Facebook сенатор Костянтин Косачев.

Висловилася й офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова. За її словами, Росія нібито вчасно врятувала Крим від "шапіто й обману".

При цьому, не всі підтримали промови в дусі російської пропаганди і навіть закликали провести такі дебати в Росії за участі президента Володимира Путіна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час дебатів Порошенко і Зеленський обмінялися гострими питаннями один до одного.

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Особи
Марія ЗахароваВолодимир ЗеленськийПетро ПорошенкоСергій Аксьонов
Місце
Росія
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Что- то жаль украинцев...
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Грек Мила
Грек Мила
Стук Кастрюль, себя жалейте
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Факторович Фактор
Факторович Фактор
Дествительно,представьте себе дебаты зюганов-жириновский,жириновский-путин,навальный-жириновский,путин-зюганов ...Вот где был бы ЦИРК !!!!!.....
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
пускай расия покажет видео своих дебатов претендентов на пост президента когда путена выбирали.а мы поучимся на их примере как правильно делать дебаты "согласно европейской практике")) а если не покажете такое видео,то идите нахуй ублюдочные кацапы.и не суйте свое ебанутое рыло в наши украинские дела.
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2 з 3 відповідей | показати всі
Трубицын Александр
Трубицын Александр
Sirko Bogdan, кугут вонючий, был такой РУССКИЙ писатель - Николай Гоголь. :-) И он написал о фамилии (призвыще - по-вашему). Вы оправдываете своё призвыще - Сирко, а я свою фамилию - Трубицын. :-))) Jedem das seine! :-)))
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Sirko Bogdan
Sirko Bogdan
Трубицын Александр, а тебя что,ебет кто мой дедушка? Вот трубицын яркий пример ублюдочного кацапомокшанина сующего свое сраное рыло в чужие дела.Сиди дядя саша в своей говнопомойке расийской и не открывай тут больше ебальник.
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