"Цирк шапіто!" У Росії спливли жовчю через дебати Зеленського і Порошенка

На НСК "Олімпійський" відбулися дебати між кандидатами в президенти України Петром Порошенком і Володимиром Зеленським, що викликало бурхливу реакцію в Росії.

Політики з РФ одразу почали сипати коментарями в дусі російської пропаганди. Зокрема, позицією поділилися в Держдумі РФ.

Так, член комітету з міжнародних справ Олена Паніна заявила, що дебати не були змагальними, передають "РИА Новости".

"Дебатів кандидатів у президенти як таких не відбулося, незважаючи на яскравість і напруженість дії, яка там відбувалася. Бо зазвичай, коли відбуваються такі дебати в світовій практиці, європейській зокрема, змагаються програми кандидатів у президенти. Тут це не прозвучало, програм не прозвучало, тому змагальності не було", – запевнила Паніна.

Прокоментував зустріч на "Олімпійському" і глава анексованого Криму Сергій Аксьонов.

"Щастя для кримчан, що ми в цьому соромиську, виставі не беремо жодної участі. Відвів наш господь, наш президент і Росія, що ми на батьківщині перебуваємо. Це безкоштовний цирк, жодної відповіді жоден кандидат не дав на жодне питання. Шкода громадян України, що не видно перспективи і просвіту, і шкода, що між нашими країнами такі відносини", – висловився він.

"Ну що тут сказати. Бідна, бідна Україна. Дебати абсолютно порожні і ні про що. Чому Україні так погано, не розуміє ні один, ні інший. Що буде по-іншому робити Порошенко в разі перемоги – ні слова. Що буде робити інакше в разі перемоги Зеленський – теж із розряду демагогії, за великим рахунком", – сплив жовчю у Facebook сенатор Костянтин Косачев.

Висловилася й офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова. За її словами, Росія нібито вчасно врятувала Крим від "шапіто й обману".

Впечатление от дебатов на киевском стадионе: между тотальной демагогией и откровенным фарсом. Не думаю, что дебаты переломят ход предвыборной кампании. Порошенко был напористее, но не был убедителен. Похоже на его лебединую песнь - столь же фальшивую, как все его президентство. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 19 апреля 2019 г.

При цьому, не всі підтримали промови в дусі російської пропаганди і навіть закликали провести такі дебати в Росії за участі президента Володимира Путіна.

Відмінні дебати. Прям справжні. Дуже захоплююче. Дивіться обов'язково. https://t.co/PhHJ8TeOz2 - Alexey Navalny (@navalny) 19 квітня 2019 р

Хочу такі дебати @navalny і Путіна - Федір Крашенинников (@Fyodorrrrr) 19 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, під час дебатів Порошенко і Зеленський обмінялися гострими питаннями один до одного.

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