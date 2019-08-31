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"Цирк голого короля": росіяни рознесли масовку Путіна за брехню. Відео

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Продавчиня, у якої президент РФ Володимир Путін купував морозиво на Міжнародному авіаційно-космічному салоні в 2017 і 2019 роках, пояснила, чи було це випадковістю.

Дівчина з'явилася в режимі телефонного зв'язку на телеканалі НТВ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Наша компанія вже третій рік працює на МАКС, займається організацією торгівлі і харчування. І я теж там третій рік. Ось так співпало", – запевнила продавчиня.

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Дівчина, яка продала морозиво Путіну, пояснила конфуз

Дівчина, яка продала морозиво Путіну, пояснила конфуз

Скріншот з відео

"Так, цікавий збіг", – відреагував ведучий.

Дівчина також виправдалася, чому президенту Туреччини Реджепу Тайіпу Ердогану, якого пригощав Путін, не дали ложечку для морозива. За її словами, прибор для ласощів просто не був передбачений.

Продавчиня морозива з'явилася в ефірі

Продавчиня морозива з'явилася в ефірі

Скріншот з відео

Користувачі в коментарях рознесли відповідь дівчини. "Театр розвалився на очах, убого все це", "Голий король і цирк навколо", "Здоров'я бажаю, полковникупродавцю морозива", "Як несподівано", "Цирк із кіньми і морозивницями", "Думаєте, повірять?", "Тому що робота у неї така в ФСТ ", – написали в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Путін купив на МАКС морозиво для всієї турецької делегації.

Незабаром у мережі помітили, що він підійшов до тієї ж продавчині, що і два роки тому.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков запевнив, що не знає, чи була дівчина, яка продала лідеру країни морозиво, тієї ж, яка зробила це в 2017 році.

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Особи
Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Ржунимагу Феофан
Ржунимагу Феофан
А о чём вообще кипишь? Даже если под продавщицу загримировали генерал-полковника ФСБ это говорит только о том, что службы безопасности работают хорошо.
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