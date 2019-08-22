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"Цілющий ефект": в Росії чоловік продавав кукурудзу з місця аварії літака

1.1т Читати матеріал російською

У Саратовській області (Росія) чоловік продавав "саме ту кукурудзу", яка нібито виросла на полі, де раніше здійснив жорстку аварійну посадку літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії".

Як написало видання "Регион 64", чоловік торгував нею біля магазину "Данила", розташованого в елітному селищі Рідні простори, в районі Усть-Курдюм (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він пропонував придбати качани вартістю 500 рублів (близько 190 грн) за кілограм.

У Росії чоловік продавав кукурудзу з місця аварії літака

У Росії чоловік продавав кукурудзу з місця аварії літака

Покупцям, які придбали такий дорогий продукт, місцевий житель говорив, що ця кукурудза має "цілющий ефект".

У Росії чоловік продавав кукурудзу з місця аварії літака

У Росії чоловік продавав кукурудзу з місця аварії літака

Регион 64

Він пропонував придбати качани вартістю 500 рублів (близько 190 грн) за кілограм

Він пропонував придбати качани вартістю 500 рублів (близько 190 грн) за кілограм

Регион 64

Місцевий житель говорив, що ця кукурудза має "цілющий ефект"

Місцевий житель говорив, що ця кукурудза має "цілющий ефект"

Регион 64

У Росії чоловік продавав кукурудзу з місця аварії літака

У Росії чоловік продавав кукурудзу з місця аварії літака

Регион 64

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Пасажирський літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку на полі поруч з аеропортом Жуковський (Підмосков'я). Постраждали десятки людей, в тому числі і діти.

  • З'явилось зворушливе відео з пасажирами А321 в Підмосков'ї. Вони подякували пілотам за врятовані життя. Пізніше один з пасажирів розповів деталі інциденту.

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Тема
Аварійна посадка літака під Москвою
Місце
Росія Саратов
Тег
літак
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
На кукурузе ,интересно, были кишки намотаны.
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Свинорусов Убийца
Свинорусов Убийца
не удивительно, что говорить если лишнехромосомые с помоек за просрочку бьются
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