"Цілющий ефект": в Росії чоловік продавав кукурудзу з місця аварії літака

У Саратовській області (Росія) чоловік продавав "саме ту кукурудзу", яка нібито виросла на полі, де раніше здійснив жорстку аварійну посадку літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії".

Як написало видання "Регион 64", чоловік торгував нею біля магазину "Данила", розташованого в елітному селищі Рідні простори, в районі Усть-Курдюм (щоб подивитися фото та відео, доскрольте до кінця сторінки).

Він пропонував придбати качани вартістю 500 рублів (близько 190 грн) за кілограм.

У Росії чоловік продавав кукурудзу з місця аварії літака

Покупцям, які придбали такий дорогий продукт, місцевий житель говорив, що ця кукурудза має "цілющий ефект".

У Росії чоловік продавав кукурудзу з місця аварії літака Регион 64

Він пропонував придбати качани вартістю 500 рублів (близько 190 грн) за кілограм Регион 64

Місцевий житель говорив, що ця кукурудза має "цілющий ефект" Регион 64

У Росії чоловік продавав кукурудзу з місця аварії літака Регион 64

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Пасажирський літак А-321 рейсом Москва – Сімферополь авіакомпанії "Уральські авіалінії" здійснив жорстку аварійну посадку на полі поруч з аеропортом Жуковський (Підмосков'я). Постраждали десятки людей, в тому числі і діти.

З'явилось зворушливе відео з пасажирами А321 в Підмосков'ї. Вони подякували пілотам за врятовані життя. Пізніше один з пасажирів розповів деталі інциденту.

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