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"Цілковита маячня!" Якубовича спіймали на нахабної брехні

2.7тЧитати матеріал російською

Російський телеведучий Леонід Якубович за кермом Lexus проїхався по тротуару в Чебоксарах і відмовився визнавати порушення.

Як повідомляє місцеве видання cheb.media, Якубович разом з іншими провідними Першого каналу приїхав в столицю Чувашії, щоб взяти участь у благодійній акції, приуроченої до Дня захисту дітей.

Дістатися до місця проведення заходу телеведучий вирішив на автомобілі, однак на його шляху опинився автобус, виставлений посеред дороги для обмеження руху по вулиці. Якубович об'їхав його по тротуару, а потім залишив свою машину на проїжджій частині і попрямував до сцени.

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"Цілковита маячня!" Якубовича спіймали на нахабної брехні

cheb.media

"Цілковита маячня!" Якубовича спіймали на нахабної брехні

cheb.media

"Цілковита маячня!" Якубовича спіймали на нахабної брехні

cheb.media

У прес-службі МВС по Чувашії заявили, що за даним фактом проводиться перевірка, за результатами якої водій буде притягнутий до відповідальності.

Сам Якубович в коментарі URA.RU спростував факт їзди по тротуару, назвавши подібні звинувачення на його адресу "цілковитою маячньою".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Якубович висловився про битву за халяву на ''Поле чудес''.

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Особа
Леонід Якубович
Місце
РосіяЧебоксари
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