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Ціле місто в Росії попросилося в Канаду: влада занервувала

10.4тЧитати матеріал російською

Губернатор Кемеровської області Сергій Цивільов розкритикував місцевих жителів за те, що вони просили Канаду про притулок.

Як передає "Картковий будиночок" в телеграм-каналі, він заявив, що таким чином росіяни дискредитували Кузбас і держава в цілому.

"Прем'єр міністр Канади не допоможе. Нічого від цього не зміниться. Але ці люди дискредитували Кузбас. Дискредитували Російську Федерацію. Вони спрацювали не на конструктив, вони спрацювали на негатив", - обурився він.

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За словами Цівільова, жителям не потрібно "піднімати шум" в пресі, а "працювати разом, конструктивно, на благо Кузбасу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, більшість громадян Росії підтримують окупацію і сепаратизм в Україні, схвалюючи агресію президента Володимира Путіна.

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Росія
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Харченко Александр
Харченко Александр
Пусть переезжают не в отсталую и нищую Канаду, в процветающую ОРДЛО. Там много брошенного жилья. Хорошие зарплаты. В магазинах бывают продукты, а в аптеках иногда завозят боярышник...
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Какой город? Там вся КУЗБАССКАЯ область и ее окрестности.
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Kiev Mangust
Kiev Mangust
Рабы заскулили и захотели в канаду
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