Ціле місто в Росії попросилося в Канаду: влада занервувала

Губернатор Кемеровської області Сергій Цивільов розкритикував місцевих жителів за те, що вони просили Канаду про притулок.

Як передає "Картковий будиночок" в телеграм-каналі, він заявив, що таким чином росіяни дискредитували Кузбас і держава в цілому.

"Прем'єр міністр Канади не допоможе. Нічого від цього не зміниться. Але ці люди дискредитували Кузбас. Дискредитували Російську Федерацію. Вони спрацювали не на конструктив, вони спрацювали на негатив", - обурився він.

За словами Цівільова, жителям не потрібно "піднімати шум" в пресі, а "працювати разом, конструктивно, на благо Кузбасу".

Жителі Кузбасу записали звернення до влади Канади з проханням надати їм притулок і забрати з Росії. Це відео треба в ОРДЛО крутити, де люди сьогодні стоять в чергах за російськими паспортами. Нехай бачать, як виглядає реальне життя в РФ https://t.co/K8GI8Tu7yD - Денис Казанський (@den_kazansky) 12 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, більшість громадян Росії підтримують окупацію і сепаратизм в Україні, схвалюючи агресію президента Володимира Путіна.

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