Сегодня утром в Твиттере, увидел кусочек видео от одного из самых упоротых российских пропагандонов – Киселева. Цитирую:

"Будем честными, Россия без Путина – не жизнеспособна"

Это все делается для того, чтобы через месяц дать ему пожизненный срок нахождения у власти, ведь "обнуление" его двадцатилетнего правления и плюс еще 12 лет – пожизненное.

А ведь это перепевка знаменитого володинского: "Есть Путин – есть россия, нет Путина – и черт с нею". Хотя, последняя часть этой цитаты могла звучать несколько иначе, но смысл все помнят. Ну а это – адаптация вирша Маяковского. Но это – чистой воды пропаганда, поскольку никаких заслуг Путина в том, что Московия еще не развалилась – нет. Судя по всему, 2020 год показывал бы карту распространения вируса уже без РФ, но просто дикие цены на нефть, которые вылили на Московию невиданный за всю ее историю, поток бабла, дал ей отсрочку от гибели. А это значит, что при таких условиях, не было бы Путина, был бы Мутин, Жутин или вовсе Хутин, результат был бы тот же самый. А вот не скакни цена нефти поти в 10 раз, от 15 долларов конца 90-х, то никто из упомянутых товарищей, не удержал бы лепрозорий от расползания.

Как это не странно, подтверждение этого тезиса – тоже содержится в том же самом вирше Маяковского. Вот просто перефразируем его, тольк вместо слова "партия", поставим слово "россия", а вместо "Ленин" – слово "нефть", но будем иметь в виду и нефть, и газ. Что получится?

"Мы говорим россия, подразумеваем – нефть,

Мы говорим нефть, подразумеваем – россия"

Это очевидно, поскольку кто бы и что ни говорил о том, что Московия уходит от сырьевой модели экономики, все это – чушь. Будь это так, никому в голову не пришло бы закапывать десятки миллиардов долларов на трубы, а вместо этого – строили бы другие производства. Но и риторика – тоже все время возвращается к нефти.

Те, кто следит за ценой нефти, наверное уже заметили, что два раза подряд, в конце пятничной сессии биржевых торгов, кто-то начинает скупать нефтяные фьючерсы и буквально за полчаса, цена на них поднимается, пусть и незначительно, из ямы, куда падала всю неделю. И вот на выходных она стоит на уровне, не таком позорном, как всю неделю. А в понедельник, она снова возвращается в свою яму.

Но зато, на выходных выходит аналитика от российских экспертов, которые так или иначе комментируют этот удивительный подъем на уикэнд. Так на прошлых выходных они бодро заявляли, что падение цен – чистая аномалия и что буквально через неделю, цены вернутся на уровень 45 долларов. Правда, до этого они говорили, что причин падения цены ниже 55-60 долларов нет, но кто же это вспомнит?

Но вот пришел понедельник и нефть просела почти до 30 долларов, но удачный финт в конце недели, вытянул ее на уровень 35 долларов, а на выходных, в экономических обозрениях стали появляться "аналитические" заметки все тех же экспертов. В них уже речь идет о "новой реальности", в которой цена нефти будет 35 долларов.

Так, первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов назвал 35 долларов за баррель нефти "новой устойчивой реальностью", в которой стране предстоит жить "какое-то длительное время". Вот так уже там видят эту самую реальность, которая еще неделю назад обязана была устремиться к 45 долларам за бочку.

На момент написания материала, нефть марки Брент упала до отметки 31,4 доллара. Причем, открытие биржи сопровождалось резким падением цены, что как раз и указывает на манипулятивный подъем ее в пятницу до уровня 35 долларов. А ведь российская нефть марки Урал, торгуется с дисконтом и сейчас стоит где-то в пределах 28-29 долларов за бочку.

Из всего этого следует, что в РФ молятся на повышение цены нефти до состояния разбитого лба. Более того, из цены нефти рассчитывается курс национальной валюты и всех остальных, связанных показателей экономики. Да, тем есть резервы, которыми можно временно затыкать дырки, но там прекрасно понимают, что резервы конечны, а кроме того, они имеют два неприятных свойства. Часть этих резервов не ликвидны даже в лучшие времена, а в этой ситуации они просто неликвидны полностью и потому, вот эти объемы резервов, которые часто называются гарантией стабильности, на самом деле имеют лишь частично ликвидные активы, которые годятся для этой цели.

Ну а второй и куда более важный момент состоит в том, что нынешняя власть никогда не допустит разбазаривание ликвидных активов до нуля. Там есть некая предельная планка, сразу за которой верхушка правящей шайки просто изымет остатки ликвидных резервов и отправится в вечный отпуск. Этот замечательный фокус однажды проделала верхушка КПСС и КГБ, после чего и рухнул совок.

Так что рецепт Маяковского – четко работает и в этом случае. Есть нефть (цена выше 50 долларов) – есть РФ. Ну а на "нет" и суда нет.

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