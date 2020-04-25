Вот и пришло время, когда заявления таких горе - политиков России, как Жириновский или Володин, о том, что Крым никогда не вернется в Украину можно использовать, как зубочистку. Теперь даже они сами не знают – что их ждет завтра и в ближайшем будущем? То, что Россия и Путин не отдадут Крым, это понятно. Возникает другой вопрос: долго ли осталось жить самой России? При цене нефти один доллар за бочку экономика России начнет рассыпаться уже в этом году.

Напомню, - нефть и газ это один из основных источников валютного дохода России, который составил в 2019 году 41% ВВП. Сегодня продавцы нефти начали платить покупателям, чтобы те забрали нефть, потому что хранить ее уже негде, все нефтехранилища переполнены, задействованы для хранения даже танкера. Законсервировать нефтедобычу практически невозможно – это не кран с водой, который можно закрыть. Остановка добычи с последующей расконсервацией будет стоить огромных денег. Экономика застыла. Такую убийственную картину никто не мог представить еще в прошлом году. Беда пришла откуда ее не ждали. Коронавирус спутал все планы и все "карты".

Бизнес "завис" практически во всех странах. Полупустые дороги, закрытые магазины и рестораны, отмененные полеты и круизы. Все сидят по домам, никто не хочет умирать. Призывы некоторых лидеров к "открытию" экономики и городов звучат как глас вопиющего в пустыне. Если в России можно игнорировать судьбы миллионов и снять карантин до того, как закончится эпидемия, то на Западе это не проходит. Судьба сыграла злую шутку с "кремлевскими старцами". Сегодня они реально не знают – что дальше делать, потому что скоро нечем будет платить силовикам и те вряд ли пойдут защищать власть от народа за "спасибо". Очень большое количество продовольствия в России покупается за валюту. Непонятно – где ее будут брать и какие задействуют механизмы? Страна подбирается к порогу инфляции в космических масштабах. Истерика начинается в российских СМИ, которым теперь не до Украины. Жалкая попытка снять санкции с России через ООН в связи с эпидемией коронавируса провалилась и впереди новые неприятности.

Главная неприятность ожидается из Соединенных Штатов, где кандидат от демократической партии Джо Байден опережает сегодня действующего президента и кандидата от республиканской партии Дональда Трампа на 8 пунктов. Если так дело пойдет и дальше, то в ноябре мы увидим смену власти в Белом доме, а возможно, и в Сенате. Учитывая то обстоятельство, что Кремль очень сильно насолил демократам на выборах 2016 года и намерен это делать в этом, можно смело ожидать сильное охлаждение российско-американских отношений в следующем году. Что будет делать Кремль в условиях тотальной блокады как в экономике, так и в политике? Можно лишь гадать. Представьте себе, что для решения проблемы Донбасса и Крыма соберутся с президентами России и Украины не безвольные Макрон и Меркель, а Госсекретарь или Вице-президент США (что если это будет Мишель Обама?) и Премьер-министр Великобритании? Какой ножкой под столом будет постукивать Путин? Может сразу обеими, а заодно и подпрыгивать?

Что положительно – тогда не надо будет вводить никакое эмбарго на покупку нефти в России. Это эмбарго ввел коронавирус. Однако остаются сферы экономики, которые могут оказаться под прессом Запада и сворачиванием его торговых отношений с Россией из-за конфликта в Донбассе и аннексии Крыма. Не исключено, что мы доживем до того светлого дня, когда Запад начнет замораживать счета и конфисковывать недвижимость российских олигархов, если те на докажут легальность источников происхождения капитала. Поскольку российские олигархи тесно связаны с олигархами украинскими, то последним надо задуматься уже сегодня – с кем и куда двигаться? В общем, наступает очень интересное время, которое иногда называют временем Х.