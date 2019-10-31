Даю интересные цифры из мира глобальных финансов, просто, что называется, FYI. И как путинская Россия, после Крымнаша, пролетает мимо всего этого, как фанера над Парижем...

Подгруппа из общего класса private equity (PE, т.е. прямых инвестиций) под названием venture capital (VC, т.е. венчурные инвестиции) за последние пять лет, в среднем глобально в мире, показала среднюю доходность в 17% годовых (в долларах). Общий объём финансовых инвестиций в VC глобально скоро достигнет 1 триллиона (!!!) долларов, и тогда эта подгруппа займёт одну треть из общего объёма капитала в PE глобально, т.е. одну треть из 3 триллионов (!!!) долларов.

Новини Очередная многоходовочка в России

Представьте себе сумму в 3 триллиона долларов, которая инвестирована частными финансовыми инвесторами в проекты PE, т.е. в стартапы и частные (непубличные) компании.

Россия уже более пяти лет не является направлением для даже микроскопической доли этого глобального капитала. Наоборот, российские деньги бегут из России и становятся частью этого глобального капитала, который вкладывается в стартапы в остальном мире, кроме России и ещё какого-то числа таких же стран-изгоев.

Не слишком ли высока цена этого Крымнаша и остальных преступлений путинской ОПГ?

Пройдёт 10, 20, 100 и 200 лет. И последствия того, что я написал выше, будут хорошо видны на той территории, которую сейчас занимает Россия... И через 10 и 20, и через 100 и 200 лет, они будут видны, чётко и явно, громко и трагически.

Всё из-за КГБ и какого-то злобного карлика, который случайно уселся не в своё кресло 20 лет назад.

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