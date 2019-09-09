"Свої прикривають": Бабченко прокоментував чутки про "смерть" ГРУшників

Непідтверджена інформація про те, що працівники Головного розвідувального управління (ГРУ) Росії Євген Єрофєєв і Олександр Александров мертві, викликає сумніви.

"Такі закриті системи як ГРУ, ФСБ чи щось іще, не вбивають своїх людей". Таку думку OBOZREVATEL висловив журналіст Аркадій Бабченко.

Коментуючи інформацію журналіста Андрія Цаплієнка із власних джерел про те, що нібито Єрофєєв і Александров убиті, Бабченко зауважив: "Я не знаю, що за джерела у Цаплієнка на тому боці лінії фронту. Це не інформація і не факт, це тільки домисли і чутки" .

"Якщо коментувати чутки, то мені не віриться, що такі закриті системи як ГРУ, ФСБ чи щось іще вбивають своїх людей. Навпаки, це нелогічно. В таких замкнених структурах свої своїх прикривають і витягують. Тому я не вірю, що щось трапилося з Єрофєєвим і Александровим", – заявив він.

Євген Єрофєєв і Олександр Александров під час засідання суду Медіазона

Журналіст також спрогнозував долю терориста "ДНР" Володимира Цемаха, який опинився у Росії в рамках обміну полоненими. "Я думаю, що на Цемаха чекає медаль і місце в Державній думі Росії поруч із Луговим. Він житиме десь у Ростові, і нічого особливого з ним не буде".

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Як писав OBOZREVATEL, журналіст Андрій Цаплієнко заявив: "Де зараз російські військові Єрофєєв і Александров, яких обміняли на Савченко? Їхні адвокати стверджують, що з ними все гаразд. Але, за моїми даними, Єрофєєва хтось зарізав просто у нього вдома. А Александров опинився у Сирії і майже відразу – серед бойових втрат".

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