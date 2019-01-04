''Це знак!'' На місці обвалення в Магнітогорську сталося ще одне диво

На місці смертельного обвалення в російському Манітогорську сталося справжнє диво – на стіні будинку, що завалився, так і залишилася висіти ікона.

Образ Божої Матері "Семистрільна" помітили на десятому поверсі. Цьому лику моляться про мир, вирішення конфліктів, припинення сварок і негараздів, про спокій у родині, під час складних позовів, передає "Комсомольская правда".

Рятувальники зняли ікону і віддали її священикам, які чергували на місці трагедії. Вони вирішили подарувати уцілілу річ рятівнику Петру Гриценку, який дістав із-під завалів малюка, який дивом вижив.

ТАСС

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Вибух у Магнітогорську прогримів у ніч на 31 грудня. У результаті НП завалився весь під'їзд багатоповерхового будинку. Офіційна причина — вибух побутового газу.

Російські рятувальники витягли 39 тіл при розборі завалів. Серед них — 6 дітей. За словами рятувальників, під уламками більше нікого немає.

1 січня з-під завалів дістали живу дитину. 10-місячний малюк пролежав там більше доби. Крім того, з-під завалів дістали живими папужку, собаку і 5 котів.

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