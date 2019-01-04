МоваЯзык
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

''Це знак!'' На місці обвалення в Магнітогорську сталося ще одне диво

1.5тЧитати матеріал російською

На місці смертельного обвалення в російському Манітогорську сталося справжнє диво – на стіні будинку, що завалився, так і залишилася висіти ікона.

Образ Божої Матері "Семистрільна" помітили на десятому поверсі. Цьому лику моляться про мир, вирішення конфліктів, припинення сварок і негараздів, про спокій у родині, під час складних позовів, передає "Комсомольская правда".

Рятувальники зняли ікону і віддали її священикам, які чергували на місці трагедії. Вони вирішили подарувати уцілілу річ рятівнику Петру Гриценку, який дістав із-під завалів малюка, який дивом вижив.

Новини
''Люди валяються горілі!'' У мережі спливло нове відео з вибухом ''начиненої'' маршрутки в Магнітогорську

''Це знак!'' На місці обвалення в Магнітогорську сталося ще одне диво

ТАСС

''Це знак!'' На місці обвалення в Магнітогорську сталося ще одне диво

ТАСС

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • Вибух у Магнітогорську прогримів у ніч на 31 грудня. У результаті НП завалився весь під'їзд багатоповерхового будинку. Офіційна причина — вибух побутового газу.

  • Російські рятувальники витягли 39 тіл при розборі завалів. Серед них — 6 дітей. За словами рятувальників, під уламками більше нікого немає.

  • 1 січня з-під завалів дістали живу дитину. 10-місячний малюк пролежав там більше доби. Крім того, з-під завалів дістали живими папужку, собаку і 5 котів.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
РосіяМагнітогорськ
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
2
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Павленко Богдан
Павленко Богдан
В чем чудо-то? В крепком гвозде?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги