"Це знак для нас, безбожників!" У Росії впав купол храму: відео

У неділю, 5 квітня, в російському селі Високіничі поривом вітру знесло купол храму Олександра Невського.

Відео опубліковано в Twitter-акаунті НТВ. На ньому зображений впав купол, а що стоїть поруч жінка-очевидець запевняє, що це знак.

"Це знак для нас, безбожників!", – впевнена вона.

Представники храму повідомили, що при падінні купол не зачепив ні людей, ні машини, ні навіть дах. Відновлювати храм планують за допомогою спонсорів.

"Це знак для нас, безбожників". У селі Високінічі Калузької області вітер зірвав купол з храму pic.twitter.com/ukdH1d9wUH - ntvru (@ntvru) April 6, 2020

Церква була побудована в 1892 році. Дзвіницю розібрали ще в 30-х роках минулого століття. Інша частина церкви довгі роки використовувалася як сільський клуб. Але в 1980 році він згорів і до початку 2000-х років будівля ніяк не використовувалося, поступово руйнуючись. Відновлена церква була лише в 2016 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в головному храмі Збройних сил Росії в підмосковній Кубинці будуть розміщені фотографії батька президента РФ Володимира Путіна і діда глави України Володимира Зеленського разом з ним самим.

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