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7 квітня • оновлено в 00:17
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"Це знак для нас, безбожників!" У Росії впав купол храму: відео

1.9т
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У неділю, 5 квітня, в російському селі Високіничі поривом вітру знесло купол храму Олександра Невського.

Відео опубліковано в Twitter-акаунті НТВ. На ньому зображений впав купол, а що стоїть поруч жінка-очевидець запевняє, що це знак.

"Це знак для нас, безбожників!", – впевнена вона.

Представники храму повідомили, що при падінні купол не зачепив ні людей, ні машини, ні навіть дах. Відновлювати храм планують за допомогою спонсорів.

Церква була побудована в 1892 році. Дзвіницю розібрали ще в 30-х роках минулого століття. Інша частина церкви довгі роки використовувалася як сільський клуб. Але в 1980 році він згорів і до початку 2000-х років будівля ніяк не використовувалося, поступово руйнуючись. Відновлена церква була лише в 2016 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в головному храмі Збройних сил Росії в підмосковній Кубинці будуть розміщені фотографії батька президента РФ Володимира Путіна і діда глави України Володимира Зеленського разом з ним самим.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Місце
Росія
Тег
релігія
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Всея Руси Князь
Всея Руси Князь
По 1000 в день заражённых то такое, но вот купол упал, это да. Знак. Горите в аду рашисты
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Пuзgа всем
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Маринов Михаил, свинорусам
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