"Це заклинання. Треба було вбити дитину!" Стали відомі моторошні деталі трагедії у дитсадку Росії

У Нар’ян-Марі (Росія) місцеві жителі досі налякані жахливим убивством 6-річного хлопчика під час "тихої години" у дитячому садку "Казка". Його зарізав чоловік, якого, сприйнявши за одного з батьків, впустив до будівлі охоронець.

Підозрюваного — 36-річного місцевого жителя Дениса Поздєєва — затримали одразу ж. Злочинець пояснив, що скоїти вбивство його змусили голоси в голові, пише про подробиці трагедії портал MK.RU.

Повідомляється, що вбивця піднявся на другий поверх і зайшов до шостої підготовчої групи, коли вихованці вже спали. З ножем у руці він підійшов до одного з хлопчиків і вдарив його в горло. Жертва померла на місці події.

Чоловік пояснив, що скоїти вбивство його змусили голоси в голові

Нападник під час затримання поводився неадекватно. За словами правоохоронців, він почав читати текст про вічне життя з книжки, промовляючи: "Вічне життя близьким і багате життя собі та їм".

"Там треба було вбити дитину. Маленьку дитину. Щоб заклинання збулося", — відповів Поздєєв на запитання, навіщо прийшов у дошкільний заклад. За деякими даними, від стоїть на обліку в наркологічній клініці.

Денис Поздєєв

Матері загиблого хлопчика про те, що трапилося, повідомили через 20 хвилин. Вона зазначила, що ніколи раніше не чула про особу вбивці й ніде з ним не перетиналася. Сім'я досі не може повірити в трагедію, іншим дітям навіть не говорять, що братика більше немає.

Сім'я вбитого 6-річного хлопчика MK.RU

Як повідомляє "Москва 24", затриманий за вбивство в дитячому садку "Казка" цієї осені намагався накласти на себе руки.

Затримання Дениса Поздеева Скриншот із відео

"Ми періодично спілкувалися у загальній компанії. У вересні в Дениса була спроба суїциду на хвилі зловживання алкоголем, після чого він потрапив до психіатричної лікарні", — розповів його знайомий, додавши, що друзі не помічали у 36-річного чоловіка ніякої агресії, зокрема щодо дітей. Після виписки з клініки в його поведінці не спостерігалося різких змін.

Крім цього, зазначає знайомий, Поздеев ніколи не любив читати, вдома у нього майже не було книг. Езотерикою начебто теж не захоплювався. Чоловік назвав його соціофобом, оскільки той не користувався телефоном і був досить відстороненим від життя.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Хакасії (Росія) мати виколола очі 4-місячному синові після сварки з чоловіком. Одне очне яблуко жінка вирізала повністю, а інше проткнула звичайним кухонним ножем. Коли чоловік повернувся додому з роботи, він побачив сина, що стікав кров'ю, і дружину, котра щось шепотіла своїй жертві на вухо. Малюк нині перебуває в лікарні, його мати — на допиті.

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