"Це я вбив!" Злочинець прийшов з повинною на росТБ

Вбивця 19-річної дівчини Анастасії Мужені під Туапсе (Російська Федерація) прийшов з повинною на телевізійне шоу.

Епізод показали в ефірі російського "Першого каналу" (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця сторінки).

"Це я вбив Настю!" — заявив на шоу Володимир Черкасов, який з'явився в студію в масці.

Молодик розповів, що зустрів Муженю вночі, коли вона ловила попутку до федеральної траси, а сам він їхав на таксі. Черкасов умовив таксиста підвезти дівчину. У машині вона розповіла попутникам, що має намір переночувати в наметі на пляжі.

Скріншот відео

Деякий час по тому, вже після того, як розпрощався з Муженею, Черкасов знайшов її намет і покликав. Дівчина почала світити ліхтариком йому в обличчя, він вирішив, що вона знімає його на камеру, а потім може заявити в поліцію про зґвалтування, злякався і почав трусити намет.

"Я хотів з нею поговорити", — пояснив молодий чоловік.

У певний момент намет звалилася, а Черкасов взяв камінь і, "не цілячись, просто вдарив її по голові". Молодик зізнався, що не знав, що Муженя померла.

Після ефіру правоохоронці чекали Черкасова за лаштунками.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії 20-річний хлопець посеред вулиці жорстоко вбив свою 17-річну дівчину.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.