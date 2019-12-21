"Це війна": в Росії влаштували скандал через санкції проти "Північного потоку-2"

Санкції США проти російських газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" є актом "економічної війни".
Про це заявив член комітету Ради Федерації Россії з міжнародних справ Олег Морозов, коментуючи прийняття нового пакета санкцій відразу після прийняття оборонного бюджету США, повідомляє RT. На думку чиновника, новий пакет санкцій більше вдарить по Європі, ніж по Росії.
"Тут питання в тому, як поведуться німці, європейці – усі ті, хто є споживачами нашого газу. Абсолютно зрозуміло, що це не стільки санкції проти Росії, скільки санкції проти Європи. Це економічна війна, спроба не просто зупинити "Північний потік-2", а й переорієнтувати Європу на американський скраплений газ", – пояснив Морозов.
За його словами, те, що відбувається, є "нечесною і недобросовісною конкуренцією". "У мене в цьому немає сумнівів", – заявив він.
"Тим не менше ми знаємо позицію Німеччини з цього питання... Я думаю, що Європа братиме під захист ці компанії. Зрозуміло, що це певним чином ускладнить реалізацію "Північного потоку-2" і "Турецького потоку", але мені здається, що знайдуться різні рішення і правового, і економічного характеру для того, щоб обійти ці санкції і завершити реалізацію цих двох проєктів", – резюмував політик.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Комітет Сенату США в липні ухвалив законопроєкт про введення санкцій проти компаній і приватних осіб, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2" з Росії до Німеччини.
30 жовтня Данія видала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2" у виключній економічній зоні країни. Магістраль пройде на південний схід від острова Борнхольм, заявили представники Данського енергетичного агентства.
Згодом німецькі коаліційні партії ХДС / ХСС і СДПН розробили закон, який захищає газопровід "Північний потік-2" від правил нової газової директиви Європейського Союзу.
Перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Сполучені Штати "викручують руки" Європі з питання газопроводу "Північний потік-2".
11 грудня до закону про оборонний бюджет США внесли положення про санкції проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
Уряд Німеччини закликав США не вводити санкції проти компаній, які будують російський газопровід "Північний потік-2".
Конгрес США затвердив законопроект, яким вводяться санкції проти підрядників газопроводу "Північний потік-2". Таким чином, США впритул наблизилися до обіцянки зірвати будівництво газопроводу в обхід України.
У Німеччині зажадали, щоб США "відійшли убік" у суперечці за газ між Україною і Росією.
17 грудня 2019 року американський Сенат схвалив введення жорстких санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
Глава США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет США, який передбачає військову допомогу Україні в розмірі 300 млн доларів, а також введення санкцій проти компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".
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