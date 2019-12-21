"Це війна": в Росії влаштували скандал через санкції проти "Північного потоку-2"

Санкції США проти російських газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік" є актом "економічної війни".

Про це заявив член комітету Ради Федерації Россії з міжнародних справ Олег Морозов, коментуючи прийняття нового пакета санкцій відразу після прийняття оборонного бюджету США, повідомляє RT. На думку чиновника, новий пакет санкцій більше вдарить по Європі, ніж по Росії.

"Тут питання в тому, як поведуться німці, європейці – усі ті, хто є споживачами нашого газу. Абсолютно зрозуміло, що це не стільки санкції проти Росії, скільки санкції проти Європи. Це економічна війна, спроба не просто зупинити "Північний потік-2", а й переорієнтувати Європу на американський скраплений газ", – пояснив Морозов.

За його словами, те, що відбувається, є "нечесною і недобросовісною конкуренцією". "У мене в цьому немає сумнівів", – заявив він.

"Тим не менше ми знаємо позицію Німеччини з цього питання... Я думаю, що Європа братиме під захист ці компанії. Зрозуміло, що це певним чином ускладнить реалізацію "Північного потоку-2" і "Турецького потоку", але мені здається, що знайдуться різні рішення і правового, і економічного характеру для того, щоб обійти ці санкції і завершити реалізацію цих двох проєктів", – резюмував політик.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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