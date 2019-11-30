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30 листопада • оновлено в 10:38
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"Це вам не Україна, пристрелять!" Галкін раптово висловився про своє президентство. Відео

6.1т
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Російський шоумен Максим Галкін, виступаючи на концерті в Кремлівському палаці, заявив, що не балотуватиметься в президенти Росії, адже "це вам не Україна, пристрелять ще до інавгурації".

Відео виступу у себе на сторінці в Facebook опублікувала російська журналістка Олена Риковцева. За її словами, спершу Галкін дав вступне слово з приводу його несподіваної хвилі популярності після концерту в місті Новосибірськ, де він публічно познущався над пропагандою і владою в РФ (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Максим Галкін

Максим Галкін

Як чутно з відео, Галкін каже, що після того виступу він справді став відомим.

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"Мільйони переглядів на YouTube, сотні статей, тисячі коментарів в стилі "ми вас підтримаємо, ми за вас проголосуємо". Страшно, адже ти ще нікуди не висувався, а за тебе вже готові голосувати. Приємно, що люди досі вірять, що вони щось вирішують на виборах. Але я не збираюся бути президентом Росії. Розумію, чому така реакція, адже з тих пір, як вибрали Зеленського, наша влада стала дивитися на мене по-іншому. Але я хочу заявити, я нікуди не збираюся. У нас не Україна, у нас пристрелять ще до інавгурації", – сказав він зі сцени, ніж зібрав бурхливі оплески глядачів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами російського політтехнолога Станіслава Бєлковського, президент Росії Володимир Путін не піде на президентські вибори в 2024-му році, а передасть владу комусь із наступників приблизно так само, як це зробив його колишній колега Нурсултан Назарбаєв в Казахстані.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Іванова
Тема
Вибори в Росії
Особи
Максим Галкін Олена Риковцева
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Это точно, монголоидам к Украине еще 300 лет еволюции в лучшем случае. Поэтому наверное и хотят свою бензоколонку объединить с нашей страной!
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Дудко Олег
Дудко Олег
Инкогнито Назар, технология изготовления катапульт и обогрев жилища кизяками? России у вас ещё учиться и учиться.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Инкогнито Назар, вот реально - чем вы можете гордиться? Хоть одно настоящее ваше достижение после 2014 года назовите! И вы ещё будете говорить, что России до вас 300 лет? Россия и за 300 лет до вашего уровня не деградирует!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Да уж, Россия - точно не Украина. Дешёвые клоуны тоже есть, только президентами их не избирают. Помню, как американские комики ржали, что на Украине выбрали президентом актёра, сыгравшего в сериале президента. Как они сказали - насколько конченой должна быть эта страна
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