"Став нахабнішим": генерал КДБ пояснив, коли Путін захотів воювати в Україні

Війна в Грузії 2008 року, в результаті якої Росія атакувала регіон Південної Осетії, додала нахабства президенту Володимиру Путіну і він вирішив використовувати війну, як метод досягнення своїх зовнішньополітичних цілей, в тому числі і в Україні.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів генерал КДБ у відставці Олексій Кондауров. На його думку, у 2004-му році, коли країна "вирушила на Захід", Путін анексував Крим і почав війну на Донбасі, щоб не допустити подальшої західної інтеграції України.

"Путін завжди вважав, що розпад СРСР – це найбільша геополітична катастрофа, а колишні союзні республіки, в тому числі Грузія і Україна, мають бути в сфері впливу Росії. Цю ідею він втовкмачував в мізки всім. Грузинський конфлікт тільки додав йому впевненості і нахабства у своїй правоті. Тому після Майдану, коли він зрозумів, що Україна йде назовсім – відрубав Крим, а потім пролилася кров і на Донбасі", – підкреслив генерал Кондауров.

Війна на Донбасі оглядач

За його словами, з боку Путіна це був дуже поганий хід, який порушив безліч Договорів між Росією і Україною.

"Якщо ми говоримо про братський народ, то з ним так не вчиняють. У нас з Україною було багато договорів, і анексія Криму стала просто віроломством. Якщо Путін так хотів цей Крим, то міг вести дипломатичні переговори або ж викупити його, як колись американці Аляску. Ну а Донбас і ця руская весна, а потім і збройна різанина, через яку, за даними ООН, загинуло 13 тис осіб – це взагалі велика вина", – впевнений Кондауров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, так званий віце-прем'єр уряду окупованого Криму, постійний представник республіки при президентові РФ Георгій Мурадов підтримав ініціативу про перейменування півострова в Республіку Крим в Тавриду.

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