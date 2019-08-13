Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Це символічно": у Росії загорівся теплохід "Свята Русь"

2.5т Читати матеріал російською

У Росії в затоні Сибірський, який знаходиться на Бору Нижегородської області, загорівся трипалубний теплохід "Свята Русь ".

Площа пожежі склала 50 кв. м., повідомляє прес-служба регіонального ГУ МНС Росії.

Відзначається, що на судні в цей момент нікого не було, так як теплохід не використовується з 2018 року. З цього року корабель знаходився на ремонті.

Новини
У Чорному морі спалахнув і затонув російський корабель: що відомо

Додамо, що раніше судно носило назву "Родина".

"У Нижньогородській області горить "Свята Русь". Це пасажирський теплохід, який зараз стоїть у затоні "Сибірський". Колишня назва судна – "Родина". Боже, чому так символічно-то?" – сказано на сторінці Baza в Twitter.

Для ліквідації вогню рятувальники задіяли 21 людини і 6 одиниць техніки, в тому числі від МНС Росії 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Обставини події і причини пожежі встановлюються.

Теплохід "Свята Русь" є трипалубним судном, розрахованим на подорож 216 осіб. У ньому є каюти "люкс" і "напівлюкс". Теплохід пройшов модернізацію в 2006 році.

Гасіння судна "Свята Русь"

Гасіння судна "Свята Русь"

МНС РФ

Гасіння судна "Свята Русь"

Гасіння судна "Свята Русь"

МНС РФ

Як повідомляв OBOZREVATEL, в порту міста Сєвєроморськ (Росія) загорівся десантний корабель Північного флоту "Митрофан Москаленко".

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Місце
Росія
Теги
Новини Росії Росія пожежа
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
3
12
Смішно
9
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ш. Олег
Ш. Олег
Не надо, земляки, затрагивать тему символов, ох, не надо… А то ведь рано или поздно каждому украинцу прийдёт на ум ракетный крейсер "Украина" - который на момент распада СССР был готов более чем на , но за 28 лет независимости так и не был доведен до толка, гнил всё это время на Николаевской верфи, а теперь и вовсе его собираются пустить на металлолом, то ли утилизировав внутри страны, то ли продав китайцам… Печальный символизм, не правда ли?
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Ш. Олег, чё, жаба за " Мистрали" давит?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Ш. Олег
Ш. Олег
"более чем на 2/3"
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Питон Каа
Питон Каа
Украинцы - большие любители символов, ищут их везде. А вот интересно, что символизирует уход Крыма, а?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
2 з 3 відповідей | показати всі
Вакула Кузнец
Вакула Кузнец
Питон Каа, бред завзятого пропагандона.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Питон Каа
Питон Каа
Вакула Кузнец, значит "рашизм" привлекательнее для крымчан чем украинизация, а? Интересно, почему? Чем им так Украина не угодила?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...