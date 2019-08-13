"Це символічно": у Росії загорівся теплохід "Свята Русь"

У Росії в затоні Сибірський, який знаходиться на Бору Нижегородської області, загорівся трипалубний теплохід "Свята Русь ".

Площа пожежі склала 50 кв. м., повідомляє прес-служба регіонального ГУ МНС Росії.

Відзначається, що на судні в цей момент нікого не було, так як теплохід не використовується з 2018 року. З цього року корабель знаходився на ремонті.

Додамо, що раніше судно носило назву "Родина".

"У Нижньогородській області горить "Свята Русь". Це пасажирський теплохід, який зараз стоїть у затоні "Сибірський". Колишня назва судна – "Родина". Боже, чому так символічно-то?" – сказано на сторінці Baza в Twitter.

Для ліквідації вогню рятувальники задіяли 21 людини і 6 одиниць техніки, в тому числі від МНС Росії 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Обставини події і причини пожежі встановлюються.

Теплохід "Свята Русь" є трипалубним судном, розрахованим на подорож 216 осіб. У ньому є каюти "люкс" і "напівлюкс". Теплохід пройшов модернізацію в 2006 році.

Гасіння судна "Свята Русь" МНС РФ

Гасіння судна "Свята Русь" МНС РФ

У Нижньогородській області горить "Свята Русь". Це пасажирський теплохід, який зараз стоїть у затоні "Сибірський". Колишня назва судна - "Батьківщина".



Боже, чому так символічно-то? pic.twitter.com/SaGLCSKUK5 - baza (@bazabazon) August 13, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, в порту міста Сєвєроморськ (Росія) загорівся десантний корабель Північного флоту "Митрофан Москаленко".

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