"Це символічно": у Росії загорівся теплохід "Свята Русь"

У Росії в затоні Сибірський, який знаходиться на Бору Нижегородської області, загорівся трипалубний теплохід "Свята Русь ".
Площа пожежі склала 50 кв. м., повідомляє прес-служба регіонального ГУ МНС Росії.
Відзначається, що на судні в цей момент нікого не було, так як теплохід не використовується з 2018 року. З цього року корабель знаходився на ремонті.
Додамо, що раніше судно носило назву "Родина".
"У Нижньогородській області горить "Свята Русь". Це пасажирський теплохід, який зараз стоїть у затоні "Сибірський". Колишня назва судна – "Родина". Боже, чому так символічно-то?" – сказано на сторінці Baza в Twitter.
Для ліквідації вогню рятувальники задіяли 21 людини і 6 одиниць техніки, в тому числі від МНС Росії 11 чоловік особового складу та 3 одиниці техніки. Обставини події і причини пожежі встановлюються.
Теплохід "Свята Русь" є трипалубним судном, розрахованим на подорож 216 осіб. У ньому є каюти "люкс" і "напівлюкс". Теплохід пройшов модернізацію в 2006 році.
Гасіння судна "Свята Русь"
МНС РФ
Гасіння судна "Свята Русь"
МНС РФ
У Нижньогородській області горить "Свята Русь". Це пасажирський теплохід, який зараз стоїть у затоні "Сибірський". Колишня назва судна - "Батьківщина".- baza (@bazabazon) August 13, 2019
Боже, чому так символічно-то? pic.twitter.com/SaGLCSKUK5
Як повідомляв OBOZREVATEL, в порту міста Сєвєроморськ (Росія) загорівся десантний корабель Північного флоту "Митрофан Москаленко".
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