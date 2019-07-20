"Це шок!" З'явилися фото "постарілої" Росії

На тлі популярного тренду на зістарення облич у додатку FaceApp Greenpeace Росії показав фото "старих" Байкалу, Санкт-Петербурга й Арктики.

Знімки оприлюднені на офіційному сайті організації. Вказується, що кампанія з назвою EarthApp була запущена спільно з digital агентством Isobar Moscow.

"Саме так буде виглядати весь світ, якщо не докладати зусиль для поліпшення екологічної ситуації на планеті", – сказано в повідомленні.

Ілюстрація. Зістарений Путін Dijitaller

Координатор проектів із питань клімату та енергетики Greenpeace в Росії Поліна Каркіна підкреслила, що мета таких фото – донести до максимального числа людей, що людство стоїть на порозі кліматичної катастрофи.

Арктика greenpeace.ru

"Зміни відбудуться, коли ми почнемо із себе й перестанемо жити так, як ніби завтра не настане ніколи", – сказала вона.

Санкт-Петербург greenpeace.ru

Відзначимо, багато користувачів мережі вже поділилися знімками проекту EarthApp, визнавши, що не очікували такого "старіння" планети.

"Шок? Шок. Байкал перетворився у велику некрасиву калюжу. Цей знімок вже постять в соцмережах Бурятії. Скоро він облетить і Іркутську область", – пише про одну з фотографій "КП".

Байкал greenpeace.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Гучним додатком скористалися багато знаменитостей і навіть політиків.

Так, FaceApp спробували провідні спортсмени. Співачка Віра Брежнєва також не стрималася та "зістарила" себе, налякавши фанатів.

До загального тренду приєдналася гола Оля Полякова, зробивши обличчя старим, а тіло залишивши молодим.

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