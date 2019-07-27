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"Це шалені гроші": Клімкін розкрив зарплати пропагандистів Russia Today

1.9т Читати матеріал російською

Керівництво Росії вкладає шалені гроші у просування своєї політики і пропаганди за кордоном, зокрема у Західній Європі.

Про це на зустрічі із ветеранами війни на Донбасі розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін. Зокрема, на телеканалі Russia Today зарплатня може складати 10 тисяч євро.

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"За участь у певних заходах росіяни платять у конвертах по 800 євро на одного. А один французький журналіст мені розповідав, як у них запускався канал Russia Today. При влаштуванні на роботу питали: "Ти скільки отримуєш зарплати – 5,5 тисяч євро? Зараз матимеш 10, тільки підпиши все і будеш у нас працювати". Це шалена ціна за лояльність до Росії", – відзначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нова пропаганда Ольги Скабєєвої про Грузію розгнівала мережу.

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Теми
російська пропаганда Війна на Донбасі
Особа
Павло Клімкін
Місце
Росія
Теги
пропаганда Новини Росії
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Сало Уронили
Сало Уронили
https://www.youtube.com/watch?v=u_Is4lTuC90 зарплаты украинских чиновников
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Ой, ну пупсик опять насмешил. Цимбалюк вон тоже родину любит в Москве и за деньги. На Украине не продажного под микроскопом не найдешь, а туда же. О чужих з/п рассуждают. Хотя, возможно от зависти. На Украине за такую сумму скакать и скакать.
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