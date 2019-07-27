"Це шалені гроші": Клімкін розкрив зарплати пропагандистів Russia Today

Керівництво Росії вкладає шалені гроші у просування своєї політики і пропаганди за кордоном, зокрема у Західній Європі.

Про це на зустрічі із ветеранами війни на Донбасі розповів міністр закордонних справ Павло Клімкін. Зокрема, на телеканалі Russia Today зарплатня може складати 10 тисяч євро.

"За участь у певних заходах росіяни платять у конвертах по 800 євро на одного. А один французький журналіст мені розповідав, як у них запускався канал Russia Today. При влаштуванні на роботу питали: "Ти скільки отримуєш зарплати – 5,5 тисяч євро? Зараз матимеш 10, тільки підпиши все і будеш у нас працювати". Це шалена ціна за лояльність до Росії", – відзначив він.

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