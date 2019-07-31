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"Це Росія, дитинко!" В Астрахані жінка сходила до туалету в залі супермаркету: шокуюче відео 18+

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В Астрахані жінку в супермаркеті "Магніт" не пустили до туалету з сигаретою, тому вона вирішила добитися справедливості своєрідним способом і почала випорожнюватися просто в залі магазину поряд із продуктовими полицями.

Відповідне відео з'явилося в мережі. На ньому охоронець передусім цікавиться, чому дама курить у приміщенні.

"Це Росія, дитинко!" В Астрахані жінка сходила до туалету в залі супермаркету: шокуюче відео 18+

Жінка випорожнюються в магазині

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Відвідувачка витягла телефон і почала знімати те, що відбувається на відео, водночас голосно коментуючи те, що вона робить.

"Я в туалет ходжу, ви мене не можете відвести. Мені тут покакати сходити? Я так і зроблю зараз!" — заявила жінка і виконала погрозу.

У коментарях в шоці від того, що відбувається. Примітно, що подібна поведінка не поодинокий випадок.

Увага: відео 18+!

"Це Росія, дитинко!" В Астрахані жінка сходила до туалету в залі супермаркету: шокуюче відео 18+
"Це Росія, дитинко!" В Астрахані жінка сходила до туалету в залі супермаркету: шокуюче відео 18+
"Це Росія, дитинко!" В Астрахані жінка сходила до туалету в залі супермаркету: шокуюче відео 18+
"Це Росія, дитинко!" В Астрахані жінка сходила до туалету в залі супермаркету: шокуюче відео 18+
"Це Росія, дитинко!" В Астрахані жінка сходила до туалету в залі супермаркету: шокуюче відео 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в супермаркеті популярної мережі у Києві покупці побачили кішку, яка сходила до туалету просто в торговий лоток із цукром.

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Росія Астрахань
Тег
Новини Росії
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Ильич Владимир
Ильич Владимир
Это украинка - только со свинарника могла приехать такая свинья ...
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
А ценники почему на украинском языке ??
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Дикарям так можно!
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