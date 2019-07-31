"Це Росія, дитинко!" В Астрахані жінка сходила до туалету в залі супермаркету: шокуюче відео 18+

В Астрахані жінку в супермаркеті "Магніт" не пустили до туалету з сигаретою, тому вона вирішила добитися справедливості своєрідним способом і почала випорожнюватися просто в залі магазину поряд із продуктовими полицями.

Відповідне відео з'явилося в мережі. На ньому охоронець передусім цікавиться, чому дама курить у приміщенні.

Жінка випорожнюються в магазині

Відвідувачка витягла телефон і почала знімати те, що відбувається на відео, водночас голосно коментуючи те, що вона робить.

"Я в туалет ходжу, ви мене не можете відвести. Мені тут покакати сходити? Я так і зроблю зараз!" — заявила жінка і виконала погрозу.

У коментарях в шоці від того, що відбувається. Примітно, що подібна поведінка не поодинокий випадок.

Увага: відео 18+!

У чому різниця між магазином і туалетом в Росії ??? Так ні в чому ... pic.twitter.com/ro8D8ZS6DF - Двоголовий Кургінян © (@tyndagood) July 30, 2019

До речі, це не поодинокий випадок ... У мене вже був твіт на цю тему ... https://t.co/qQeOcbKTzs - Двоголовий Кургінян © (@tyndagood) July 30, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в супермаркеті популярної мережі у Києві покупці побачили кішку, яка сходила до туалету просто в торговий лоток із цукром.

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