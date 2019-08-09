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"Це радіація!" У Росії почалася паніка через вибухи на військовому полігоні

1.9т Читати матеріал російською

У Росії в містах Архангельськ і Северодвінськ через загрозу радіації в аптеках почали масово скуповувати йод.

Про це пише 29.RU, повідомляючи, що місцеві жителі налякані вибухами на військовому полігоні біля села Ненокса.

"Йод поки є. Але сьогодні дуже багато людей за ним приходили ... Є, але останні три години ну дуже багато людей приходили за йодом, мабуть, через новини про радіацію під Северодвінську", – розповідали фармацевти в аптеках.

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При цьому губернатор Архангельської області Ігор Орлов повідомив, що рівень радіаційного фону знаходиться в межах норми: "Це підтверджено всіма службами, всіма системами контролю".

Вибух на військовому об'єкті

Вибух на військовому об'єкті

ANNA-News

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Архангельській області (Росія) стався вибух на території військової частини. В результаті загинули дві людини, ще шість постраждали.

Також акваторію Двінського затоки в Архангельській області, де сталися вибух і пожежа, могли закрити через руйнування ракети і розливу токсичного палива.

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Місце
Росія Архангельськ
Теги
Новини Росії вибух
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Крым Андрей
Крым Андрей
Все "номерные, городские" сайты, что на Украине, что в РФ, имеют одного хозяина и работают на дядю, сидящего очень далеко за океаном. Потому верить им - занятие гиблое.
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