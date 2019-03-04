"Це психоз": екс-директор НАТО в Москві жорстко оцінив воєнну загрозу РФ

Росія інвестує величезні суми не тільки в свою оборону, але й у багато наступальних систем. Вона створює ракети, здатні нести ядерні боєголовки й використовує хімічну зброю у Великобританії. Ще й російське телебачення весь час говорить про війну.

Це ніщо інше як психоз, сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL екс-директор інформбюро НАТО в Москві Роберт Пшель.

"Деякі кроки, які робить Росія в різних областях, не поліпшують загальну безпеку. Якщо її рівень іде вниз, а ризик зіткнення вгору — це погано. Це не тільки порушення Договору про ракети. Це події, пов'язані з Україною і анексією Криму. Росія інвестує величезні суми не тільки в оборону, а й в наступальні системи. Є свідчення про можливе використання Росією сили, є риторика, дезінформація, є використання хімічної зброї у Великобританії. А коли я беру участь у різних телевізійних програмах у РФ — то виходить психоз. Там всі говорять про війну", — підкреслив Пшель.

Володимир Путін

За його словами, якщо Москва вважає, що НАТО і його союзники не будуть реагувати — це помилка.

"Наша позиція щодо Договору про ракети і дій Росії в Україні — єдина. Тут немає ніяких нюансів. НАТО — це організація, яка готова відповідати на виклики, але ми завжди продумуємо свої рішення. Наші кроки не шкодять світовій безпеці. Ніхто ні в одній країні НАТО не думає категоріями війни. Опитування в Росії теж говорять про те, що абсолютна більшість росіян не зацікавлена в якихось конфліктах. Ми не прагнемо вважати Росію противником. Але її політика стала проблемою. НАТО хоче бачити Росію як серйозну країну, яка дотримується міжнародного права і намагається вирішувати проблеми. А виходить так, що нам потрібно займатися наслідками її дій", — підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії безглуздо виправдалися за Кримський міст перед НАТО.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.