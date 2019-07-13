"Це перша ластівка!" Росія задумала нову підлість для НАТО

Федеральна служба з військово-технічного співробітництва РФ прокоментувала поставку першої партії елементів російських зенітних ракетних комплексів С-400 до Туреччини, яка входить до НАТО.

Голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що системи С-400 найближчим часом будуть поставлятися не тільки в Туреччину, але і в інші країни регіону. Про це повідомляють "РІА Новости" з посиланням на телеканал RT.

"Туреччина — це перша ластівка. У регіоні обов'язково з'являться С-400 і більш сучасна система озброєнь з Росії. Ми будемо тісно співпрацювати, обсяги цієї співпраці дуже великі. І впевнений, що ми повинні це співробітництво всіляко збільшувати. Є дуже важливі і серйозні країни, які, в тому числі, говорять про те, що у них є аналогічні потреби, і ці потреби, зрозуміло, будуть задоволені ", — сказав Слуцький.

С-400 вікіпедія

За його словами, "поставки будуть, це буде найближчим часом".

Контракт на поставку чотирьох дивізіонів С-400 на 2,5 мільярда доларів був укладений в 2017 році. Частина угоди по С-400 Туреччина оплатить сама, частину —за рахунок російського кредиту. За словами віце-прем'єра РФ Юрія Борисова, контракт передбачає опціон після виконання основної частини поставки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган повідомив, що відстрочок щодо поставок С-400 не передбачається. США виступали проти поставок російських ЗРК до Туреччини, що входить в НАТО, і пригрозили санкціями.

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