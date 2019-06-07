"Це пекло і беззаконня!" Затримання відомого журналіста "підірвало" Росію: всі подробиці

У Росії затримали кореспондента відділу розслідувань порталу "Медуза" Івана Голунова, через що в Москві почалися поодинокі пікети під стінами МВС.

Про це в Facebook повідомили друзі і колеги журналіста. Голунова затримала 6 червня о 14:30 неподалік від метро "Цветной бульвар". За словами його адвоката, поліцейські спочатку нібито виявили п'ять згортків з порошкоподібною речовиною в його рюкзаку, а потім, під час обшуку в квартирі, ще згорток, три пакета порошку і ваги.

В "Медузі" заявили, що Голунов встиг розповісти друзям, що наркотики йому підкинули, а при затриманні і в відділенні поліції журналіста били. Самі правоохоронці повідомили про затримання вночі, через 14 годин.

Іван Голунов Facebook

Протести на захист Голунова соц мережі

Протести на захист Голунова ВВС

Протести на захист Голунова ВВС

Протести на захист Голунова ВВС

Протести на захист Голунова соц мережі

Прес-служба ГУ МВС по Москві

Наркотики, які нібито знайшли у Голунова Прес-служба ГУ МВС по Москві

При цьому Голунову відмовили у вимозі провести експертизу для підтвердження контакту з наркотичними речовинами і в проханні викликати швидку допомогу для зняття побоїв.

Колеги журналіста вважають, що його спеціально переслідують через серію викривальних матеріалів по незаконному вилученню житла, переділу ринку похоронних послуг, розкішної нерухомості родичів віце-мера Москви.

На затримання Голунова відреагували безліч відомих російських журналістів і блогерів, серед яких Ксенія Собчак, Василь Уткін, Юрій Дудь, Тіна Канделакі та інші.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в російському Єкатеринбурзі спалахнули масштабні протести проти будівництва храму РПЦ, які переросли в сутички з силовиками і масові затримання.

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