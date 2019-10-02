"Це паспорт людожера": журналіст жорстко розмазав ініціативу Думи про громадянство РФ

Людина, яка вирішила отримати російське громадянство, повинна розуміти, що разом із цим отримує ризик бути вбитою або побитою.

Російський паспорт – паспорт людожера, сказав у коментарі OBOZREVATEL журналіст Олександр Кушнар, коментуючи ініціативу Думи дозволити іноземцям, які приймають друге громадянство РФ, не відмовлятися від першого.

"Росія хоче розширити русскій мір за власні кордони. Але людина, яка розуміє, що таке Росія, російська паспорт не візьме. Адже це свавілля, насильство, агресія, повна відсутність громадянських прав, ризик бути вбитим або побитим. Це паспорт людожера. А той, хто цього не розуміє – ну, це не велика втрата для держави, громадяни якої захочуть отримати російський паспорт і виїхати", – наголосив Кушнарьов.

Російський паспорт

За його словами, наявність паспорта РФ для українця – нічого не змінює в їхньому житті.

"Якщо українець має ментальність росіянина, то незалежно від того, чи буде у нього офіційний документ, який це підтверджує, чи ні, великою мірою для України нічого не зміниться. Наявність таких людей – ось це велика проблема. Незрозуміло, що робити з їхньою ментальністю і як їх інтегрувати в сучасне західне українське суспільство", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку колишнього голови Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, Україна повинна дозволити своїм громадянам мати другий паспорт, якщо йдеться про громадянство будь-якої з країн Євросоюзу, а не Росії.

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