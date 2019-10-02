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2 жовтня • оновлено в 17:59
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"Це паспорт людожера": журналіст жорстко розмазав ініціативу Думи про громадянство РФ

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Людина, яка вирішила отримати російське громадянство, повинна розуміти, що разом із цим отримує ризик бути вбитою або побитою.

Російський паспорт – паспорт людожера, сказав у коментарі OBOZREVATEL журналіст Олександр Кушнар, коментуючи ініціативу Думи дозволити іноземцям, які приймають друге громадянство РФ, не відмовлятися від першого.

"Росія хоче розширити русскій мір за власні кордони. Але людина, яка розуміє, що таке Росія, російська паспорт не візьме. Адже це свавілля, насильство, агресія, повна відсутність громадянських прав, ризик бути вбитим або побитим. Це паспорт людожера. А той, хто цього не розуміє – ну, це не велика втрата для держави, громадяни якої захочуть отримати російський паспорт і виїхати", – наголосив Кушнарьов.

Російський паспорт

Російський паспорт

За його словами, наявність паспорта РФ для українця – нічого не змінює в їхньому житті.

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"Якщо українець має ментальність росіянина, то незалежно від того, чи буде у нього офіційний документ, який це підтверджує, чи ні, великою мірою для України нічого не зміниться. Наявність таких людей – ось це велика проблема. Незрозуміло, що робити з їхньою ментальністю і як їх інтегрувати в сучасне західне українське суспільство", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на думку колишнього голови Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля, Україна повинна дозволити своїм громадянам мати другий паспорт, якщо йдеться про громадянство будь-якої з країн Євросоюзу, а не Росії.

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Особа
Олександр Кушнарь
Місце
Росія
Теги
російські паспорти паспорт Новини Росії
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hunt andres
hunt andres
Для кушнарей предложение не действует. Сиди ровно на пятой точке. Ну или пострыбай)
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Федоров Федор
Федоров Федор
Зачётная истерика)
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филипп филипыч
филипп филипыч
жестко размазал инициативу))) инициативу можно проявить, отвергнуть, принять. но что бы размазать..) уберите школьников с обоза
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руденко евгений
руденко евгений
филипп филипыч, "современное западное украинское общество" - вот главное! Вот живу здесь, знаю Украину от Закарпатья до Луганска, люблю Украину, несмотря ни на что, но не нашёл этого общества, хоть выпито было немало во всех точках Украины. И общества были разными.
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