"Це основний варіант": в Росії назвали ім'я наступного президента

В рамках транзиту влади в Росії найбільш ймовірним кандидатом на пост президента країни є нинішній прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

Про це в своєму Фейсбуці написав російський політолог Валерій Соловей. За його словами, окрім Медведєва розглядаються ще кілька кандидатур, а в цілому спеціальні групи розробили 40 різних варіантів передачі влади.

"Медведєв – основний варіант, він вже був президентом у 2008-2012 роках. Його вдасться обрати, швидше за все, за допомогою великих фальсифікацій і адміністративним тиском. У цій схемі нинішній глава держави Володимир Путін може очолити Держраду. Такий варіант видається різними колами найбільш оптимальним, а нові техніки будуть "обкатані" на регіональних виборах", – припустив політолог.

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Володимир Путін і Дмитро Медведєв радіо Свобода

Також Соловей спрогнозував заміну глав двох великих держкорпорацій Росії – "Газпрому" і "Транснафти" і керівників двох відомств – ФСБ і Міноборони.

"Міллеру і Токарєву закидають нечувані економічні провали, Бортнікову – нездатність впоратися з кланової війною в "конторі", а Шойгу – підміну військового будівництва PR і самоPR. На їх фоні особисто Сечин виглядає зразком ефективного господарювання, тому він розраховує піднятися до нових управлінських висот" , – підсумував Соловей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами російського політолога Олександра Морозова, російський президент Володимир Путін на наступних виборах 2024-го року буде вибирати наступника з 6-7 чоловік.

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