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6 жовтня • оновлено в 18:07
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"Це основний варіант": в Росії назвали ім'я наступного президента

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В рамках транзиту влади в Росії найбільш ймовірним кандидатом на пост президента країни є нинішній прем'єр-міністр Дмитро Медведєв.

Про це в своєму Фейсбуці написав російський політолог Валерій Соловей. За його словами, окрім Медведєва розглядаються ще кілька кандидатур, а в цілому спеціальні групи розробили 40 різних варіантів передачі влади.

"Медведєв – основний варіант, він вже був президентом у 2008-2012 роках. Його вдасться обрати, швидше за все, за допомогою великих фальсифікацій і адміністративним тиском. У цій схемі нинішній глава держави Володимир Путін може очолити Держраду. Такий варіант видається різними колами найбільш оптимальним, а нові техніки будуть "обкатані" на регіональних виборах", – припустив політолог.

Скріншот

Скріншот

Володимир Путін і Дмитро Медведєв

Володимир Путін і Дмитро Медведєв

радіо Свобода

Також Соловей спрогнозував заміну глав двох великих держкорпорацій Росії – "Газпрому" і "Транснафти" і керівників двох відомств – ФСБ і Міноборони.

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"Міллеру і Токарєву закидають нечувані економічні провали, Бортнікову – нездатність впоратися з кланової війною в "конторі", а Шойгу – підміну військового будівництва PR і самоPR. На їх фоні особисто Сечин виглядає зразком ефективного господарювання, тому він розраховує піднятися до нових управлінських висот" , – підсумував Соловей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, за словами російського політолога Олександра Морозова, російський президент Володимир Путін на наступних виборах 2024-го року буде вибирати наступника з 6-7 чоловік.

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Тема
Вибори в Росії
Особи
Володимир Путін Дмитро Медведєв
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Северо-Запад Эдуард
Северо-Запад Эдуард
один из претендентов Дюмин, командующий Силами специальных операций России, которые сыграли одну из ключевых ролей в операции по возвращению Крыма в России, сейчас подготовку в Туле проходит.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
ПаРРаша - это не страна. Территория, по которой бродит одичалый скот - расеяны. Такое вот оно, росея.
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5
3
Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Махyял, свиномордая xoxлопадаль жопоротовое сосательное отверстие открыла. И г@вном сразу дунуло. Из унитаза поел, кусок вонючей xoxлятины?
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Вчера в Кремле целый день радостно потирали руки Штайнмайера.
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