"Це обломіще!" Путіну передбачили великі проблеми в Росії

У президента Росії Володимира Путіна після введення пенсійної реформи знизився рейтинг довіри серед росіян.

Про це в ефірі "Ехо Москви" розповів російський політолог Гліб Павловський. Він зазначив, що населення РФ залишилося незадоволеним такою політикою Путіна.

"Це трошки схоже на стан зека, – бо у нас громадянин відчуває залежність, – у якого термін закінчується, і раптом йому кажуть: "Друже, тобі ще 5 років сидіти". Це такий обломіще, який дуже важко визнати, і його не спокутує ніяка сума з точки зору людини, тому що це його внутрішнє "я" зачепили", – пояснив він.

Павловський додав, що росіяни вже почали прозрівати від того, що відбувається в країні, і це їм зовсім не подобається.

"А-а, так ось тепер все ясно про цього пана". Він перестає визнавати навіть те, що він говорив про нього, писав, як він його любив - він його любив. Все перестає для нього існувати, все для нього стає зрадою. Він у всьому тепер бачить заднім числом ... Це у нас вже бували такі речі, якщо зізнатися. З Путіним це сталося просто, напевно, пізніше інших, але сталося", – зазначив політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Німеччині згадали, як Путін хотів до Європи.

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