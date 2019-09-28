"Це наша вина": генерал КДБ заговорив про вибачення Росії перед Україною

Росіяни будуть вибачатися перед українським народом за незаконну анексію Криму і розпочату війну на Донбасі.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав російський генерал КДБ Олексій Кондауров. На його думку, новому керівництву Росії доведеться це зробити, якщо воно захоче налагодити відносини з Україною після агресивної політики нинішньої влади в особі президента Володимира Путіна.

Агресія Росії Народна правда

"Анексія Криму і війна на Донбасі – це наша провина перед українцями, за яку, прийде час, ми будемо вибачатися, якщо хочемо жити пліч-о-пліч. Анексія Криму – це нібито родич помер, а мародери прийшли в його квартиру і обчистили. Україна у 2014-у році опинилася в скрутному становищі, а Росія вперлась туди, обчистила і забрала Крим. Я цього не приймаю і не прийму. Мені соромно за мою країну", – сказав він.

За словами генерала, новій владі в Росії після режиму Путіна доведеться почати вести з Україною переговори по Криму.

"Будь-який розсудливий російський лідер повинен буде почати переговори по Криму. Росія від цього нікуди не дінеться і в якійсь перспективі це все одно станеться. Тому що все, що зроблено – це неправильно", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що анексований Крим обходиться Кремлю в 3 мільярди доларів на рік.

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