Головна Новини
28 вересня • оновлено в 18:42
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

"Це наша вина": генерал КДБ заговорив про вибачення Росії перед Україною

13.2т Читати матеріал російською

Росіяни будуть вибачатися перед українським народом за незаконну анексію Криму і розпочату війну на Донбасі.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL сказав російський генерал КДБ Олексій Кондауров. На його думку, новому керівництву Росії доведеться це зробити, якщо воно захоче налагодити відносини з Україною після агресивної політики нинішньої влади в особі президента Володимира Путіна.

Агресія Росії

Агресія Росії

Народна правда

"Анексія Криму і війна на Донбасі – це наша провина перед українцями, за яку, прийде час, ми будемо вибачатися, якщо хочемо жити пліч-о-пліч. Анексія Криму – це нібито родич помер, а мародери прийшли в його квартиру і обчистили. Україна у 2014-у році опинилася в скрутному становищі, а Росія вперлась туди, обчистила і забрала Крим. Я цього не приймаю і не прийму. Мені соромно за мою країну", – сказав він.

Новини
"Від України залишиться кілька шматків!" Захарова огризнулася на слова українського посла про розвал Росії

За словами генерала, новій владі в Росії після режиму Путіна доведеться почати вести з Україною переговори по Криму.

"Будь-який розсудливий російський лідер повинен буде почати переговори по Криму. Росія від цього нікуди не дінеться і в якійсь перспективі це все одно станеться. Тому що все, що зроблено – це неправильно", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній депутат Держдуми Росії Ілля Пономарьов заявив, що анексований Крим обходиться Кремлю в 3 мільярди доларів на рік.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі Анексія Криму
Особа
Олексій Кондауров
Місце
Росія
Теги
Новини Росії Крим війна
Поділитися у Facebook
34
Коментарі
16
54
Смішно
45
Цікаво
5
Сумно
4
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Так эту чушь уже печатали. Или Обозовцы сами не понят что печатают либо не читаю то что дают им печатать
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Викентий Зееленфройндт
Викентий Зееленфройндт
было уже. "обобз" постит одно и то же по три раза. очевидно, что понимая специфику развития украинской части читателей "обоза", редакция вынуждена печатать один и тот же материал по два-три раза, что бы дошло.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
руденко евгений
руденко евгений
заява от генерала КГБ - российского товарища, а другие российские товарищи вместо того, чтобы спорить с генералом, высказываются здесь. Не нравится его высказывание - вы лично к нему, а то смешно. Мне его высказывание нравится, и если Украина не закопает сама себя, то усе буде Украина!
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1

Блоги / думки

ads pixel