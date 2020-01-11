"Путіна поставили перед фактом": експідполковник КДБ розповів, хто почав війну на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін не хотів починати війну на Донбасі, його оточення з числа олігарха Костянтина Малофєєва фактично змусило його це зробити.

Таку версію в інтерв'ю OBOZREVATEL озвучив колишній підполковник КДБ Володимир Попов. За його словами, вони поставили Путіна перед фактом війни і він повинен був ухвалити рішення.

Костянтин Малофєєв Росія 1

"Якщо анексія Криму – це путінська ідея, то Донбас – вже інше. У цьому сенсі його поставив перед фактом російський олігарх Костянтин Малофєєв, а за ним стоїть більш вагома в політичному сенсі фігура, колишній полковник спецслужб. Ще на початку 90-х років вони створювали патріотично-патріархальні організації й інтегрувалися в церковні організації в Україні. Той же Малофєєв привозив туди церковні реліквії і скіфське золото. А потім глава його служби безпеки Гіркин-Стрелков кинувся на Донбас", – впевнений Попов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Центру політичної кон'юнктури Росії Олексій Чеснаков, близький до помічника президента РФ Владислава Суркова, висунув Україні ряд зухвалих вимог. Їх виконання нібито необхідно для чергової зустрічі президентів Володимира Зеленського та Володимира Путіна.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.