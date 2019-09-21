Поглинання Білорусі не буде? Генерал КДБ розкрив схему Путіна збереження при владі

Президент Росії Володимир Путін залишиться при владі так само, як це зробив лідер Казахстану Нурсултан Назарбаєв після відставки в березні 2019 року, ставши головою Ради безпеки.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив російський генерал КДБ Олексій Кондауров. За його словами, піти з влади на зовсім Путін не може, адже його наступники рано чи пізно почнуть пред'являти претензії.

"Путін не може піти, адже тоді його наступники почнуть шукати крайніх. Він залишиться при владі, як Назарбаєв в Казахстані. Навряд чи об'єднається з Білоруссю. Лукашенку теж потрібно свою владу пролонгувати, у нього там син підростає. Два лідери не можуть в одній родині ужитися", – вважає генерал Кондауров.

Володимир Путін і Нурсултан Назарбаєв ФАН

За його словами, зараз в Росії немає серйозних передумов про невдоволення населення політикою Путіна, що й надихає його.

"Так, підтримка знижується, але не критично. З точки зору виборчого процесу теж нема чого боятися, все схвачено. Я не бачу ніяких моментів, які можуть вказати на те, піде Путін добровільно або буде усунений насильно. Останнього йому точно не варто побоюватися", – запевнив Кондауров.

Як повідомляв OBOZREVATEL, мережу спантеличив новий двійник президента Росії Володимира Путіна з його поїздки в місто Іжевськ, де знаходиться технопарк "Академія Калашникова".

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