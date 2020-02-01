"Це його ноу-хау": в Росії розповіли, коли Путін оголосить ім'я наступника

Перед тим, як піти з поста президента Росії, Володимир Путін назве ім'я свого наступника і 99%, що саме він і виграє наступні вибори.

Таке припущення в інтерв'ю OBOZREVATEL зробив російський політолог Леонід Радзіховський. За його словами, питання про конкретного наступника Путін вирішує особисто, це одна з головних його таємниць, але не виключено, що ним знову може стати колишній прем'єр Дмитро Медведєв.

"Путін оголосить про наступника перед тим, як залишить посаду президента Росії. Поки що це його особиста таємниця, його ноу-хау. Але 99%, що саме ця людина і виграє вибори. Хто це буде – не знає ніхто. Може бути і Медведєв, у якого є дві величезні переваги в очах Путіна. Він уже перевірений в якості президента і, будучи ним, покірно виконував його волю. По-друге, Путін його добре знає, він йому особисто зручний", – припустив Радзіховський.

Володимир Путін DW

Він також нагадав, що фігура Медведєва зараз вкрай непопулярна в Росії, але якщо Путін запропонує його кандидатуру, то 99%, що його виберуть.

"Звичайно, це буде президент, над яким всі будуть сміятися, у якого не буде ніякої поваги в суспільстві. Глузування, презирство і знущання дістануться не тільки Медведєву, але і Путіну. Але повністю виключити цього не можна, так як Медведєв уже перевірений і зрозумілий" , – підсумував Радзіховський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступником президента РФ Володимира Путіна може стати губернатор Тульської області Олексій Дюмін. Про це пише швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung, розмірковуючи, хто буде "рулити" Росією після Путіна.

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