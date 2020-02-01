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1 лютого • оновлено в 21:33
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"Це його ноу-хау": в Росії розповіли, коли Путін оголосить ім'я наступника

2.3т
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Перед тим, як піти з поста президента Росії, Володимир Путін назве ім'я свого наступника і 99%, що саме він і виграє наступні вибори.

Таке припущення в інтерв'ю OBOZREVATEL зробив російський політолог Леонід Радзіховський. За його словами, питання про конкретного наступника Путін вирішує особисто, це одна з головних його таємниць, але не виключено, що ним знову може стати колишній прем'єр Дмитро Медведєв.

"Путін оголосить про наступника перед тим, як залишить посаду президента Росії. Поки що це його особиста таємниця, його ноу-хау. Але 99%, що саме ця людина і виграє вибори. Хто це буде – не знає ніхто. Може бути і Медведєв, у якого є дві величезні переваги в очах Путіна. Він уже перевірений в якості президента і, будучи ним, покірно виконував його волю. По-друге, Путін його добре знає, він йому особисто зручний", – припустив Радзіховський.

Володимир Путін

Володимир Путін

DW

Він також нагадав, що фігура Медведєва зараз вкрай непопулярна в Росії, але якщо Путін запропонує його кандидатуру, то 99%, що його виберуть.

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"Звичайно, це буде президент, над яким всі будуть сміятися, у якого не буде ніякої поваги в суспільстві. Глузування, презирство і знущання дістануться не тільки Медведєву, але і Путіну. Але повністю виключити цього не можна, так як Медведєв уже перевірений і зрозумілий" , – підсумував Радзіховський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, наступником президента РФ Володимира Путіна може стати губернатор Тульської області Олексій Дюмін. Про це пише швейцарське видання Neue Zürcher Zeitung, розмірковуючи, хто буде "рулити" Росією після Путіна.

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Автор
Катерина Іванова
Тема
Вибори в Росії
Особи
Володимир Путін Дмитро Медведєв Леонід Радзіховський
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Не "в России рассказали", а ровно одна мелкая и вонючая какашка испустила очередное зловоние. :-))) Как говорила о таких подонках Голда Меир - "каждый народ имеет право на своих негодяев". :-)))
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
На Ровенской атомной электростанции, находящейся на северо-западе Украины, произошло отключение третьего энергоблока. Об этом сообщается на сайте НАЭК «Энергоатом», оператора всех действующих АЭС страны. По данным компании, энергоблок отключился в ночь на 1 февраля. Реакторная установка работает на 35 процентов от номинальной мощности. В настоящее время выясняются причины отключения. Утром 1 февраля работали второй и четвертый энергоблоки АЭС, а на первом продолжается плановый ремонт. В пресс-службе подчеркнули, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации на объекте не выявлено. Радиационное состояние на территории Ровенской АЭС находится в пределах действующих норм и не изменялось, заверили в «Энергоатоме». Ранее в январе отключение от энергосети произошло на другой украинской АЭС. Энергоблок номер три Южно-Украинской АЭС в Николаевской области перестал работать из-за срабатывания автоматической защиты. Эх! Чую, второй Чернобыль не за горами...
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Кацап Кацапыч
Кацап Кацапыч
А сам Путин-то в курсе, своего "ноу-хау"? Животные, когда вы научитесь нормальные заголовки "сочинять"? Над вами откровенно смеются, а вы yблядки, никак недопетрите!!!
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