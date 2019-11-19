І поплатився життям: Орлуша розповів, хто призначив Путіна президентом Росії

Чинного президента Росії Володимира Путіна на цю посаду в 1999 році призначив покійний російський бізнесмен Борис Березовський, а не тодішній глава РФ Борис Єльцин.

Таку думку в інтерв'ю OBOZREVATEL висловив колишній російський політтехнолог і нинішній поет Андрій Орлов, відомий під псевдонімом Орлуша. За його словами, це рішення було великою помилкою Березовського, за яку він і поплатився життям.

"Я трохи брав участь у створенні з Путіна президента, працюючи з Березовським. Він тоді заправляв і в Адміністрації президента, і Раді безпеки. Я його переконував, що він скоює системну помилку, але той вирішив, що бувають колишні КДБ-шники. Ні Єльцин, ні інші олігархи Путіна не "ставили", його вибирав тільки Березовський. Це була його велика помилка, за яку він і поплатився життям. Люди Путіна його в підсумку, я думаю, і вбили", – припустив він.

Борис Березовський Главред

За його словами, адекватна людина не стане вішатися на шовковому шарфі Yves Saint Laurent, та ще й на сушці у ванній.

"Якщо вам треба повіситись у великому старому англійському будинку, ви це будете робити на сушці у ванній? Ну, якщо ви не дурна людина. Березовський дивацтвами не відрізнявся. А на шарфі навіть вузла не було. Виходить, він себе тиснув чи що? Бачили коли-небудь мотузку повішеного без вузла? Так, говорили, що Павло І теж на шарфі повісився, хоча його ним задушили", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії за останні два роки знизився рівень симпатії до президента РФ Володимира Путіна. Про це свідчить соціологічне опитування "Левада-центру", який показав зниження рейтингу лідера росіян.

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