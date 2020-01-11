"Це було ганьбище"! Колишній КДБіст розсекретив дані СРСР про підміну аналізів на допінг

Працівники КДБ міняли проби аналізів зі слідами допінгу у радянських спортсменів на чисті зразки, аби приховати сліди його вживання.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповів колишній підполковник КДБ, який курував спортивні збірні команди в органах нацбезпеки СРСР Володимир Попов. За його словами, схожими методами діє нинішня ФСБ Росії, посилаючи своїх працівників для підміни аналізів.

"Успіхи у спорті демонструють політичний та економічний розвиток, тому СРСР вкладав колосальні кошти в досягнення спорту. Допінг ще в ті часи широко використовувався. У 80-му році КДБ ввело працівника, Бориса Пакіна, який за підміну аналізів на допінг у спортсменів отримав орден Червоної зірки. Це було просто ганьбище, він і сам був у шоці. Такий орден вручався лише за подвиги під час війни або у військових операціях, а він отримав за те, що міняв пробірки з допінгом на чисті", – повідав він.

Вживання допінгу Мир новостей

За його словами, таку саму операцію повторила нинішня ФСБ перед Олімпіадою 2014 року в Сочі. Під виглядом водопровідника був відряджений фсбіст, який змінив проби з допінгом на чисті.

"Перед тим у 2010 році у Канаді російська збірна провалилася, а через 4 роки виграла Олімпіаду з колосальним успіхом. Тому нинішнє усунення Росії від Олімпіади 2020 року – абсолютно справедливе, а ось для Путіна це серйозні політичні збитки. Росія постає країною, яка бреше всьому світу, досягаючи високих спортивних результатів за допомогою фальсифікацій", – підсумував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Наглядова рада Російського антидопінгового агентства (РУСАДА) ухвалила рішення оскаржити санкції WADA щодо російського спорту.

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