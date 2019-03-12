|Новини Росії
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
cертифікату на на 1 000 грн від мережі парфумерних магазинів Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги

/Новини Росії

"Усіх роздавимо": Сотник розповів про серйозну проблему Путіна в Росії

2.9тЧитати матеріал російською

Ситуація в Росії загострюється щодня все більше, і утримувати владу для президента Володимира Путіна безкровно стає все важче.

Система впадає у божевілля, штампує все нові репресивні закони і ризикує "перегріти" суспільне поле своїми шизофренічними ініціативами, написав у блозі на OBOZREVATEL російський журналіст Саша Сотник, коментуючи випадок зі "смертю і похованням" Путіна в місті Набережні Челни Республіки Татарстан.

"Могила із "похованням Путіна" — це, звісно, жарт, в якому присутня лише "частка жарту". Ситуація розпалюється щодня все більше, і утримувати владу безкровно стає для Путіна все важче. Система впадає у божевілля, штампує все нові репресивні закони і ризикує "перегріти" суспільне поле своїми шизофренічними ініціативами", — вважає журналіст.

Telegram-канал "Бессрочка | Челни Info"

Telegram-канал "Бессрочка | Челни Info"

"Могила Путіна"

За його словами, чимало опозиційно налаштованих росіян чекають на кончину Путіна. Але це погана новина, а не добра.

Новини
Ситуація в Росії вибухонебезпечна, Путіна ще ніколи не ховали

"Все це свідчить про "синдром почекуна". Але мені важко їх у цьому звинувачувати, бо люди виходять на мітинги і на пікети в Росії, але не знаходять масової підтримки у населення. Якби завтра до стін Кремля вийшов хоча б мільйон людей — ситуація змінилася б. Але маси мовчать. Вони або зомбовані, або перебувають у глибокій апатії, яка також є продуктом, спущеним "згори": "Це марно, ми всіх розтрощимо, у нас все під контролем, ви навіть писнути не встигнете...", — зазначив Сотник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії рейтинг довіри населення до президента Володимира Путіна знизився до мінімальної позначки за останні 13 років і становить 32%.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Тема
Соціально-економічна ситуація в Росії
Особи
Володимир ПутінСаша Сотник
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
3
40
Смішно
8
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Алкоголизм и делирий. В России рассказали о серьёзных проблемах Саши Сотника.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Юг Руси
Юг Руси
Саша Скотник на ферме перепил, а "белочка" не растерялась и накрыла Скотника )))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки