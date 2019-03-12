"Усіх роздавимо": Сотник розповів про серйозну проблему Путіна в Росії

Ситуація в Росії загострюється щодня все більше, і утримувати владу для президента Володимира Путіна безкровно стає все важче.

Система впадає у божевілля, штампує все нові репресивні закони і ризикує "перегріти" суспільне поле своїми шизофренічними ініціативами, написав у блозі на OBOZREVATEL російський журналіст Саша Сотник, коментуючи випадок зі "смертю і похованням" Путіна в місті Набережні Челни Республіки Татарстан.

"Могила із "похованням Путіна" — це, звісно, жарт, в якому присутня лише "частка жарту". Ситуація розпалюється щодня все більше, і утримувати владу безкровно стає для Путіна все важче. Система впадає у божевілля, штампує все нові репресивні закони і ризикує "перегріти" суспільне поле своїми шизофренічними ініціативами", — вважає журналіст.

Telegram-канал "Бессрочка | Челни Info" "Могила Путіна"

За його словами, чимало опозиційно налаштованих росіян чекають на кончину Путіна. Але це погана новина, а не добра.

"Все це свідчить про "синдром почекуна". Але мені важко їх у цьому звинувачувати, бо люди виходять на мітинги і на пікети в Росії, але не знаходять масової підтримки у населення. Якби завтра до стін Кремля вийшов хоча б мільйон людей — ситуація змінилася б. Але маси мовчать. Вони або зомбовані, або перебувають у глибокій апатії, яка також є продуктом, спущеним "згори": "Це марно, ми всіх розтрощимо, у нас все під контролем, ви навіть писнути не встигнете...", — зазначив Сотник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії рейтинг довіри населення до президента Володимира Путіна знизився до мінімальної позначки за останні 13 років і становить 32%.

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