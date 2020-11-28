Останнім часом тема безвилазного перебування Володимира Путіна в бункері Ново-Огарьово все частіше стає однією з основних у контексті втрати президентом влади і його неминучого зміщення більш активним політичним, або навколополітичним діячем.

Я ж ще раніше від нинішньої хвилі відзначав у своїх матеріалах те, що Володимир Путін і справді йде на незрозумілий рекорд самоізоляції, настільки суворої, якої не було навіть у лідерів тоталітарних режимів СРСР і нацистської Німеччини у період Другої світової війни.

Тим часом на фоні того, як розмови про недієздатного президента Росії, який втрачає владу, ширяться інформаційною хвилею, Володимир Путін несподівано відвідав Сарів. І якщо дане рандеву явно за задумом мало переконати громадян РФ в тому, що "цар живий!", то в підсумку воно лише породило черговий виток конспірології і ще більшу кількість запитань, що залишаються без відповіді.

Наприклад, прекрасно відомо, що Путін впродовж останніх 9 місяців перебування в бункері Ново-Огарьово проводив особисті зустрічі з представниками уряду лише після суворого дотримання ними двотижневого карантину і спостереження за "гостями". А тут, у Сарові, сам Путін без маски і політики, що його оточують, так само не користуються засобами індивідуального захисту.

Як таке може бути? Президента, якого так довго оберігали від будь-яких злісних бактерій, ось так от кинули в саму безодню близьких контактів, та ще куди – в Сарів, що за 500 км від сховка президента і як наслідок, більш-менш кваліфікованої невідкладної медичної допомоги!

Дана обставина тут же породила чутки про те, що у Сарів був відправлений двійник президента. Відверто кажучи, на тему двійників Путіна я дав вичерпну відповідь ще в 2015 році, в своїй книзі "11 днів без Путіна", коли президент РФ зник на 11 днів з медіа-простору і жоден двійник його не підміняв, попри ажіотаж у ЗМІ .

Відсутність двійників у Путіна була обумовлена острахом самого ж Путіна, що його замінять безвольною маріонеткою, у рамках "палацового перевороту". Але, людина в Сарові і справді веде себе вкрай сміливо в період пандемії, яка ставить у Росії новий антирекорд щодня - що з діагностування нових випадків коронавірусу, що за смертністю від нього.

Але одна справа психологічний фактор повної ізоляції Путіна, коли він закрився в бункері при добовому прирості нових хворих по країні в межах до 1 тис осіб і зовсім інша – його суїцидальна бравада, коли на добу по країні захворює понад 27 тисяч осіб.

Хоча, візит до Сарова викликав і інші питання, а саме – що не так з поведінкою президента РФ. Адже людина, яка прибула до провінційного містечка і справді жестикуляцією і манерою говорити начебто і схожа на традиційну манеру поведінки Путіна, але все ж викликають питання деталі. Деталі, які можуть видавати наспіх натреновану нову людину, взятого в період безвиході від стрімкої втрати президентом дієздатності, або президента, що впадає через погане розумове самопочуття в стан прострації, ну або прямо кажучи – ідіотію.

Адже якщо це не двійник, а дійсно президент Росії, то тільки такий, що страждає розумовим розладом, який став причиною настільки нелогічного і безрозсудного візиту Путіна на сотні кілометрів від його притулку. А невластива жестикуляція і манера поведінки є наслідками пошкодження ділянок головного мозку,що відповідають за моторику.

Як бачите, питань куди більше, ніж відповідей. Але, як відомо, всі відповіді знаходяться на поверхні, варто лише придивитися.