Останнім часом тема безвилазного перебування Володимира Путіна в бункері Ново-Огарьово все частіше стає однією з основних у контексті втрати президентом влади і його неминучого зміщення більш активним політичним, або навколополітичним діячем.

Я ж ще раніше від нинішньої хвилі відзначав у своїх матеріалах те, що Володимир Путін і справді йде на незрозумілий рекорд самоізоляції, настільки суворої, якої не було навіть у лідерів тоталітарних режимів СРСР і нацистської Німеччини у період Другої світової війни.

Тим часом на фоні того, як розмови про недієздатного президента Росії, який втрачає владу, ширяться інформаційною хвилею, Володимир Путін несподівано відвідав Сарів. І якщо дане рандеву явно за задумом мало переконати громадян РФ в тому, що "цар живий!", то в підсумку воно лише породило черговий виток конспірології і ще більшу кількість запитань, що залишаються без відповіді.

Наприклад, прекрасно відомо, що Путін впродовж останніх 9 місяців перебування в бункері Ново-Огарьово проводив особисті зустрічі з представниками уряду лише після суворого дотримання ними двотижневого карантину і спостереження за "гостями". А тут, у Сарові, сам Путін без маски і політики, що його оточують, так само не користуються засобами індивідуального захисту.

Як таке може бути? Президента, якого так довго оберігали від будь-яких злісних бактерій, ось так от кинули в саму безодню близьких контактів, та ще куди – в Сарів, що за 500 км від сховка президента і як наслідок, більш-менш кваліфікованої невідкладної медичної допомоги!

Дана обставина тут же породила чутки про те, що у Сарів був відправлений двійник президента. Відверто кажучи, на тему двійників Путіна я дав вичерпну відповідь ще в 2015 році, в своїй книзі "11 днів без Путіна", коли президент РФ зник на 11 днів з медіа-простору і жоден двійник його не підміняв, попри ажіотаж у ЗМІ .

Відсутність двійників у Путіна була обумовлена острахом самого ж Путіна, що його замінять безвольною маріонеткою, у рамках "палацового перевороту". Але, людина в Сарові і справді веде себе вкрай сміливо в період пандемії, яка ставить у Росії новий антирекорд щодня - що з діагностування нових випадків коронавірусу, що за смертністю від нього.

Але одна справа психологічний фактор повної ізоляції Путіна, коли він закрився в бункері при добовому прирості нових хворих по країні в межах до 1 тис осіб і зовсім інша – його суїцидальна бравада, коли на добу по країні захворює понад 27 тисяч осіб.

Хоча, візит до Сарова викликав і інші питання, а саме – що не так з поведінкою президента РФ. Адже людина, яка прибула до провінційного містечка і справді жестикуляцією і манерою говорити начебто і схожа на традиційну манеру поведінки Путіна, але все ж викликають питання деталі. Деталі, які можуть видавати наспіх натреновану нову людину, взятого в період безвиході від стрімкої втрати президентом дієздатності, або президента, що впадає через погане розумове самопочуття в стан прострації, ну або прямо кажучи – ідіотію.

Адже якщо це не двійник, а дійсно президент Росії, то тільки такий, що страждає розумовим розладом, який став причиною настільки нелогічного і безрозсудного візиту Путіна на сотні кілометрів від його притулку. А невластива жестикуляція і манера поведінки є наслідками пошкодження ділянок головного мозку,що відповідають за моторику.

Як бачите, питань куди більше, ніж відповідей. Але, як відомо, всі відповіді знаходяться на поверхні, варто лише придивитися.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.