"Цар" Путін через проблеми в Росії може влаштувати нову ескалацію, – Клімкін

Обнулення президентських термінів Володимира Путіна і розширення його повноважень може вилитися в нові зовнішні ескалації і провокації, а сама його влада більше нагадуватиме царську, ніж президентську.

Так про останні політичні події в Росії висловився колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін в ефірі телеканалу "Україна 24", як приклад він назвав можливість глави РФ скасовувати вето і призначати суддів.

"Він не просто залишається керівником країни, його влада зараз більше схожа на царську, ніж президентську, оскільки жоден глава цивілізованої держави не може, наприклад, скасовувати вето двома третинами голосів у парламенті, а він тепер може за рахунок ручного рішення конституційного суду. Те, що він може робити, призначаючи і впливаючи на призначення всіх суддів, усе, що відбувається в Росії, дає йому владу, якої немає у жодного цивілізованого керівника", – сказав він.

Водночас Клімкін вважає, що всі внутрішні проблеми РФ Путін компенсуватиме за рахунок зовнішньої агресії.

"Путін залишатиметься при владі. Раніше він був головним "смотрящим" і гарантом, а зараз дійсно матиме владу, яка нагадує царську. І зараз він перебуває в непростій ситуації, тому що внутрішні проблеми нашаровуються, вони не мають простих чи популярних рішень, тому шанс на те, що він намагатиметься балансувати за рахунок зовнішніх ескалацій або провокацій, дуже високий", – зазначив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава Росії Володимир Путін проголосував за поправки до конституції, головною серед яких є обнулення його термінів. Пізніше росіяни в мережі розкритикували "вічного" президента.