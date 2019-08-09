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"Цапи відбувайли!" У Росії запанікували через появу "японських" Курил

1.6т Читати матеріал російською

У Росії назвали провокацією розміщення Курильських островів на карті Японії в честь проведення Олімпійських ігор в 2020 році.

Про це заявив член комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Франц Клінцевич, передає "360". Сенатор звинуватив Японію в підготовці провокації, яка готується проти російських спортсменів.

"По-перше, зробили це організатори, які проводять Олімпіаду. Поза всяким сумнівом, там є якесь узгодження по рекламній продукції, з якихось інших речей і ті, хто це робив, чудово розуміли, що це буде помічено, що це викличе суспільний резонанс", – обурювався російський політик.

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Клінцевіч додав, що такі дії Японії можуть привести до серйозних наслідків.

"Але у мене велика ступінь впевненості, що було отримано добро, так би мовити, нейтральним людям на цю провокацію, з яких потім будуть робити цапів відбувайлів", – зазначив він.

Сенатор заявив, що Росія буде вимагати офіційного спростування щодо даного інциденту з Курилами.

"Ми вимагаємо, щоб було отримано офіційне якесь спростування, офіційне вибачення перед Росією з точки зору цієї політичної, територіальної провокації", - заявив Клінцевіч.

Також голова комісії Ради Федерації з інформаційної політики Олексій Пушков назвав позначення Курил японськими – заходом за "червону лінію".

Курильські острови

Курильські острови

"Зображення Південних Курил частиною Японії на офіційному сайті Олімпіади-2020 – це вже не приватна ініціатива, а щось більше, тобто візит за "червону лінію". У Токіо повинні відмовитися від такого роду випадів. Сенс ОІ – бути святом спорту і світу, а не приводом для нагнітання ворожнечі", – написав він у Twitter.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії запанікували через "присвоєння" Японією частини Курильських островів, які на сайті Олімпійських ігор 2020 року відзначені як японська територія.

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Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
Жить хорошо, а в Кремле жить - ещё лучше !
А оккупация Крыма это значит не заход за "красную линию" ? С волками жить - по волчьи выть, вы сами выпустили джинна из бутылки и на мародёров и захватчиков, законы как правило не распространяются и Крыш - нам, вам ещё не раз аукнется !
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Потеряйко Дмитрий
Потеряйко Дмитрий
Как Крым присоединяться и восстанавливать мифическую "историческую справедливость" так все рады а как запахло жареным на Курилах так пердаки горят ярким пламенем.Такими темпами Германия на Кенинсберг(Калининград) предьявы кидать начнет и Финляндия заберёт себе Выборг и остальные захваченные СССР территории....
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