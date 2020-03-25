Итак. Путин выгоняет Шойгу на сутки в Сирию. Вернувшись Шойгу подпадает под требование ко всем вернувшимся самоизолироваться на 14 суток. Вместо этого он демонстративно разевает рот прямо в самолете и - опа! Готов мгновенный результат: отрицательный.

То есть Шойгу из самолета едет не в самоизоляцию, а в свой кабинет. Контактировать с аппаратом Минобороны и прочей армией.

Вопрос. Как же так. Разве не они драли глотки по телеку что одноразовый отрицательный результат ничего не значит. Что тесту, сделанному сразу при отсутствии симптомов, можно доверять на 40 проц. Что надо дней 5 дожидаться этих самых симптомов и только тогда делать тест. А в идеале тестов должно быть три, потому что симптомы могут объявиться и на 10-й. И разве не они гоняли питерскую девку в суд, которая сбежала из больницы с отрицательным результатом, а они ее приговаривали к дальнейшему карантину, потому что надо сдавать тесты еще и еще?

И почему Трюдо и Меркель сидят по своим кухням по две недели? Разве им не сделали эти мгновенные тесты? И разве они не показали отрицательный результат? Наверняка сделали и наверняка показали. Но положено сидеть, потому что вполне еще может вылезти.

И туристы, которые возвращаются, и прямо в двухнедельный карантин, они же тоже могли прямо в самолете открыть рот, где у них бы пошуровали палочкой и через два часа отпустили бы восвояси.

Но им никто не отменит карантин, потому что такой анализ ничего не значит.

Ни для кого не значит, для Шойгу значит.

То есть эта власть на особом положении даже тогда когда беда казалось бы равная. То есть они готовы пожертвовать здоровьем всего Генштаба, лишь бы не ограничивать свобод дорогого Сергея Кужугетовича.

Ну. Рука руку моет. Хотя не удивлюсь что в буквальном смысле они и эту процедуру считают излишней.

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