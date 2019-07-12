Трясло від вибухів: путінське село в Росії наздогнала нова катастрофа

У Росії жителі селище Роза у Челябінській області, яке колись рятував Володимир Путін, постраждало від нової катастрофи.

Місцеві жителі повідомили про провали в землі, які могли утворитися від вибухових робіт, що проводяться на Коркінському розрізі. За їх словами, провалився асфальт на глибину людського зросту, пише "Знак".

"У ніч на 11 липня селище Роза трясло від вибухів, які проводить підприємство "Промрекультивація" на кар'єрі. Усіх жителів запевнили, що розріз Коркинський не працює і шкоди не приносить. Але ми все чуємо. По всій території розрізу поставили охорону, нікого не пускають, щоб подивитися, що там діється", – наводить слова місцевої мешканки Олени Шегуновой "Цивільний патруль".

"Знак"

Також жителі Рози повідомляють, що від поштовхів у будинках на сусідніх вулицях зі стіни злетіли кухонні шафи.

Селище Роза стало відомим на всю Росію після того, як в 2012 році його прилетів рятувати на той момент прем'єр-міністр Володимир Путін. Тоді було організовано переселення декількох кварталів, які перебували біля самого краю Коркинського розрізу і могли просто сповзти в нього.

"Знак"

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, що Володимир Путін побоюється товаришів по службі загиблих на російському атомному підводному човні "Лошарик" моряків.

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