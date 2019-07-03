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Трупи бачили ще в лютому: розкрився моторошний факт про таємниці перевалу Дятлова

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У таємниці про загибель групи туристів на перевалі Дятлова розкрилася нова містична деталь.

Так, в ефірі передачі Дмитра Шепелєва "На самом деле" на російському ТБ, Зоя Сафіна, яка працювала в 1959 році санітаркою в госпіталі, куди доставили деяких загиблих, озвучила вельми дивний момент.

Зокрема, вона каже, що ще в лютому 1957 року бачила трупи двох дівчат із групи Дятлова. При цьому офіційно вважається, що одну із них знайшли тільки навесні – і вона чисто фізично не могла бути в морзі.

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Правда, учасники шоу зійшлися на думці, що Сафіна просто помилилася – і бачила вона якихось інших загиблих.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше побував на перевалі Дятлова експерт Едуард Туманов заявив, що принаймні одного з туристів перед смертю катували.

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Росія
Тег
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