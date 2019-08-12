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Труп у чохлі для сноуборда: у Москві виявили страшну знахідку

1.9т Читати матеріал російською

На півночі Москви у гаражі було знайдено муміфікований труп, захований у чохол для сноуборда.

Як пише "МК", страшна знахідка була зроблена на вулиці Дубнинська. Жінка, яка орендувала гараж для зберігання особистих речей, звернула увагу на дивний предмет на стелажі.

Поліцейські, які прибули на місце, витягли з чохла для сноуборда мумію чоловіка, який помер близько 4 місяці тому.

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Труп знайшли у гаражі

Труп знайшли у гаражі

Ілюстрація

Вік загиблого та обставини його смерті встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на території однієї зі шкіл Голосіївського району Києва виявили труп іноземця зі слідами насильницької смерті.

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Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
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Макарский Александр
Макарский Александр
Бедный заробитчанин-нераб.Напрасно маты и диты чекают тату с грошами и ковбасой на батькивщине. Сгинул татко в столице клятого ворога. Даже томос не помог. Треба працювать в пшековских толчках
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