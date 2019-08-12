Труп у чохлі для сноуборда: у Москві виявили страшну знахідку

На півночі Москви у гаражі було знайдено муміфікований труп, захований у чохол для сноуборда.

Як пише "МК", страшна знахідка була зроблена на вулиці Дубнинська. Жінка, яка орендувала гараж для зберігання особистих речей, звернула увагу на дивний предмет на стелажі.

Поліцейські, які прибули на місце, витягли з чохла для сноуборда мумію чоловіка, який помер близько 4 місяці тому.

Труп знайшли у гаражі Ілюстрація

Вік загиблого та обставини його смерті встановлюються.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на території однієї зі шкіл Голосіївського району Києва виявили труп іноземця зі слідами насильницької смерті.

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