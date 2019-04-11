Трощив вагон метро на ходу: мережу підірвало вірусне відео з "російським Халком"

У російському Санкт-Петербурзі хлопець влаштував дебош у метро, розбивши вікно і відкривши силою двері вагона. Вірусне відео тут же поширили в мережі.

Зокрема, відповідний ролик з'явився і в YouTube. (Щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На кадрах видно, як розгніваний росіянин розмахував ногами і буквально вилетів із вагона прямо на ходу.

За інформацією Telegram-каналу U_news, хлопця, який потрапив на камеру, звуть Олексій Аверченко. Його вага – 130 кг. Як розповів батько "Халка", у сина проблеми в особистому житті, до того ж, у той день він розбив автомобіль.

Скріншот з відео

Олексій Аверченко Telegram-канал U_news

Олексій Аверченко Telegram-канал U_news

Відзначається також, що в момент своєї витівки в метрополітені молодик був тверезий, він нібито просто знімав стрес.

При цьому, знайомі описали хлопця запальним і задирливим, вихователі навіть зв'язували його в дитячому садку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше росіянин влаштував п'яний дебош у літаку по дорозі в Анталью.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.