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16 грудня • оновлено в 12:28
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Трощив авто й кричав: "герой Росії" влаштував бешкет на паркінгу в Петербурзі. Фото й відео

1.4т
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У Калінінському районі Петербурга (Росія) один із місцевих жителів, перебуваючи в неадекватному стані, відзначився хуліганською поведінкою на паркінгу, пошкодивши чужі автомобілі.

Перехожі зняли бешкетника на відео, щоб той не зміг ухилитися від відповідальності (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця). Про інцидент пише "Мегаполіс".

За словами свідка Олександра Б., вночі він прийшов на паркінг за своїм авто і біля поверхової стоянки на вулиці помітив дивного чоловіка. Той кричав, розгардіяшив і поводився, як п'яний. А поруч із ним був його друг, який намагався заспокоїти гучного приятеля.

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У Петербурзі бешкетник трощив авто на паркінгу

У Петербурзі бешкетник трощив авто на паркінгу

megapolisonline.ru

Спустившись за авто, чоловік побачив пошкоджені транспортні засоби, пожежний шланг, який валявся посередині, та розлиту на підлозі воду. Водночас біля в'їзду на паркінг два глядачі знімали те, що відбувається, на камеру.

"Герой Росії" влаштував бешкет на паркінгу в Петербурзі

"Герой Росії" влаштував бешкет на паркінгу в Петербурзі

megapolisonline.ru

Як пізніше зазначив один із користувачів Twitter, бешкетником виявився деякий Ігор Валерійович Бойков, заступник начальника кафедри Військово-медичної Академії, доктор наук і доцент.

"12 грудня він прийшов у паркінг ЖК "Кантемирівський" і почав трощити тачки: поливати з пожежного шланга, м'яти борти, відірвав дзеркало. Все це під крики, "я – герой Росії, за них три місяці в Сирії пробув", – написав він.

"Герой Росії" влаштував бешкет на паркінгу в Петербурзі

"Герой Росії" влаштував бешкет на паркінгу в Петербурзі

megapolisonline.ru

Зокрема, так чоловік відгукувався на адресу людей, які стали свідкам його безчинства. Ті ж викликали поліцію і не давали втекти такому буйному "герою".

"Він, до речі не приховував свого імені і сам представився: полковник медичної служби Ігор Бойков, 1976 року народження. Його друг Льоха сказав йому: "Ти влип!", але одного не кинув і весь час комусь телефонував, доповідаючи ситуацію і, мабуть, чекаючи на допомогу", – також йдеться в повідомленні.

"Герой Росії" влаштував бешкет на паркінгу в Петербурзі

"Герой Росії" влаштував бешкет на паркінгу в Петербурзі

megapolisonline.ru

Незабаром хулігана прийняв поліцейський патруль. Правоохоронці зафіксували пошкодження на автомобілях, а потім доставили винуватця у відділення.

Зазначається, що Бойкова нібито мали притягнути до відповідальності за статтею хуліганство і псування чужого майна. Однак поліція вже передала справу полковника у військову прокуратуру, тож невідомо, чи покарають там свого "героя Росії".

"Герой Росії" влаштував бешкет на паркінгу в Петербурзі

"Герой Росії" влаштував бешкет на паркінгу в Петербурзі

megapolisonline.ru

"Герой Росії" влаштував бешкет на паркінгу в Петербурзі

"Герой Росії" влаштував бешкет на паркінгу в Петербурзі

megapolisonline.ru

Як писав OBOZREVATEL, літак російської авіакомпанії "Аерофлот" (Барселона – Москва) здійснив позапланову посадку в столиці Польщі Варшаві через хуліганство п'яного пасажира на борту.

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Діна Баронова
Місце
Росія Санкт-Петербург
Теги
Новини Росії авто видео
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Иванович Василий
Иванович Василий
А где ж здесь каменты ольгинских?! Типа тоже, мол, атошник, но, типа, переехавший в Россию. Они ж тут любят такое ... оставлять. Так - где? Я жду!
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Если на росее так себя доценты и преподаватели ведут - то что остальное быдлo вытворяет? Вот это и есть росея и тот сброд, составляющий позорный норот росеи! Это скоты! Форменные скоты! Кацaп - це завжди падлюка! (с) Нужны доказательства? Они перед вами!
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