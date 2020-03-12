Троїцький пообіцяв Путіну Майдан в Росії

Російський опозиціонер, публіцист, музичний критик Артемій Троїцький допустив, що зміни до конституції РФ, "обнуління" президентських термінів і можливість Володимиру Путіну знову балотуватися на пост президента стане причиною протестного "бурління" у країні "аж до Майдану".

"Імовірність такого розвитку подій – не нульова. Я б дав цьому близько 60%", – написав він у блозі OBOZREVATEL.

"Інша справа, що з цих 60% шанс на успіх і вдалу народну революцію набагато більш примарний. Але те, що це минеться для Путіна – це досить імовірно, більше 50%", – додав публіцист.

Революція Гідності в Києві, Володимир Путін, колаж

На його думку, Кремль затіяв "ігри в демократію" - референдум щодо змін до конституції, який не передбачений Основним Законом цієї держави. "Зрозуміло, вони затіяли це, розраховуючи, що вони на 100% фальсифікують все, що треба, і результат буде позитивний. І це означатиме, що народ Росії підтримує Володимира Путіна і його безстрокове диктаторське монархістське правління. Але я думаю, що тут вони, можливо, і промахнулися", – зауважив Троїцький.

За оцінками опозиціонера, "натяжки, фальсифікації, вкидання тощо" на референдумі будуть масштабними, і "народ сильно розсердиться". Незважаючи на розрізненість опозиції, цього разу вона може об'єднатися, а до тих росіян, які критично налаштовані до влади, можуть приєднатися ті, "яким Путін просто набрид, те, що називається, за*бав", – допустив Троїцький.

Як писав OBOZREVATEL:

10 березня президент РФ Володимир Путін підтримав зміни до конституції, які дозволять йому знову переобратися.

Держдума проголосувала за поправку про обнулення президентських термінів в Росії в третьому читанні.

Російський опозиційний політик Андрій Сидельніков, проаналізувавши ці події, прийшов до висновку, що путінська Росія наближається до сталінської, і що 1937 рік "вже стукає в двері".

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